В Бурятии автомобилист заплатил 250 тысяч рублей за наезд на пешехода

Несмотря на низкую скорость и экстренное торможение автомобиля ДТП избежать не удалось







В Бурятии судебные приставы взыскали с жителя Заиграевского района компенсацию морального вреда в размере 250 тыс рублей за наезд на пешехода, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине водителя, вовремя не заметившего пешехода, вступившего на разметку нерегулируемого пешеходного перехода. Несмотря на низкую скорость и экстренное торможение избежать наезда на пешехода не удалось.



С места аварии женщину с полученными травмами доставили в нейрохирургическое отделение больницы скорой медицинской помощи. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, пострадавшей причинен тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.



По факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия водителю иномарки было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств,повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).



После длительного лечения пострадавшая женщина обратилась в суд за взысканием с виновника аварии компенсации морального вреда, мотивируя свои исковые требования страданиями и страхом от проведения множества рентгенологических снимков за короткий промежуток времени в ущерб здоровья.



Суд, исковые требования пострадавшей удовлетворил частично, постановив взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 250 тыс рублей. В рамках исполнительного производства судебные приставы Заиграевского районного отдела исполнили решение суда за счет обращения взыскания на заработную плату должника. На сегодняшний день взысканные средства перечислены на счет взыскателя, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.



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