Владимир Путин исполнил просьбу добровольца из Бурятии

Татьяна Черных со своей семьей отправилась на «Кремлёвскую ёлку-2020»





Руководитель бурятского регионального отделения «Российский союз сельской молодежи» Татьяна Черных со своей семьей отправилась сегодня на «Кремлёвская ёлку-2020», которая пройдет завтра в Государственном Кремлевском дворце, сообщили в министерстве спорта и молодежной политики республики.Своими впечатлениями от предстоящего праздника поделилась старшая дочь Татьяны. «Я хочу побывать в столице нашей страны, увидеть Кремль и побывать на самой главной ёлке страны. На Кремлёвской ёлке я ожидаю увидеть настоящего Деда мороза и Снегурочку. Хочу пожелать жителям Бурятии хорошего Нового года. Верьте в сказку, и она обязательно сбудется», - рассказала Кристина Щербакова.Напомним, 5 декабря состоялся Международный форум добровольцев, объединивший более десяти тысяч неравнодушных со всей России и зарубежных стран. Знаковое событие посетил президент РФ Владимир Путин, который встретился с лидерами волонтерского движения. Добровольцы рассказали главе государства о своих проектах.Одной из участниц встречи стала и Татьяна Черных, которая рассказала президенту о своем авторском волонтерском проекте «Творчеству в малых селах - быть!», а также попросила исполнить мечту своих детей, принять участие в Кремлевской ёлке-2020. Владимир Путин пообещал исполнить желание.Фото: kremlin.ru и egov-buryatia.ru/minsport