31 декабря трамваи и маршрутки в Улан-Удэ будут ходить до часу ночи

Правда, это коснется только двадцати маршрутов, проходящих через центр





31 декабря в Улан-Удэ движение трамваев продлят до часу ночи. До этого времени на маршрутах № 1, 2 и 4 будут ходить по одному вагону. Также до часу ночи будут работать 150 автобусов на 20 маршрутах, проходящих через центр столицы Бурятии (№№ 2, 3, 15, 25, 29, 30, 33, 37, 40, 55, 56, 59, 70, 71, 82, 95, 97, 100 и др.). Об этом сообщили в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству мэрии Улан-Удэ.

По многолетней традиции 30 и 31 декабря водители и кондукторы улан-удэнских трамваев выйдут на линию в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Для создания праздничного настроения в вагонах будут звучать новогодние песни.Во время проведения новогодних мероприятий на различных площадках города и на площади Советов 30 декабря в 17:00 изменений схемы движения общественного транспорта не планируется. На прилегающих к площади Советов улицах будет организовано дежурство постов ДПС. Объезд центральной части города водители личного автотранспорта будут осуществлять по улицам Смолина, Борсоева и Коммунистической.- 1 января в 7 утра наши сотрудники выйдут на проверку работы общественного транспорта. С 1 по 8 января работа трамваев и автобусов будет осуществляться по графику выходного дня. Горячая линия по вопросам транспортного обслуживания будет работать и в праздничные дни с 8:00 до 20:00 по телефону 45-45-53, - сообщил начальник отдела Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Сергей Будагаев.Время движения автобусов и трамваев, их месторасположение можно определить посредством мобильного приложения «Умный транспорт», интернет-портала bus03.ru, справочника 2ГИС и других электронных сервисов.Фото: мэрия Улан-Удэ