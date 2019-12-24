В Улан-Удэ сдан для дольщиков еще один долгострой

В проблемный многоквартирный дом по улице Крылова заедут 60 участников строительства







В Улан-Удэ еще шестьдесят участников долевого строительства в самое ближайшее время получат ключи от своих квартир. Это уже третий проблемный объект, где в 2019 году восстановлены нарушенные права дольщиков. Раннее введены в эксплуатацию дома по улице Борсоева и бульвару Карла Маркса, сообщили в минстрое Бурятии.



Строительство многоквартирного дома по улице Крылова в Октябрьском районе Улан-Удэ велось с привлечением денежных средств 60 дольщиков. Для завершения строительства в 2016 году был создан ЖСК «Крылова 2». Строительство дома завершено за счет собственных средств участников долевого строительства при поддержке минстроя Бурятии. Ведомство оказывало содействие по присоединению к инженерным сетям, быстрому решению проблемы по изменению территориальной зоны и поиску подрядной организации по устройству детской площадки, строительство которой начнется в теплое время года за счет средств муниципального образования.



Всего в Бурятии 18 застройщиков ведут строительство 37 объектов с привлечением денежных средств 4362 дольщиков. Проблемными признано 11 многоквартирных домов. При этом обманутых дольщиков возросло с 786 до 1338, но сейчас снижается. Сданы 20-этажный жилой комплекс «Флагман» на 133 квартиры по улице Борсоева и жилой комплекс «Весна» - 15-этажный дом на 59 квартир.



В числе застройщиков, чьи объекты в Бурятии признаны проблемными, компании «Партнер-Строй-Инвест», ЖСК «Крылова-2», «Домстройкомплект», «Бизнес-Инвест», «Сити-Строй», «Промгранжданстрой», «Регионжилстрой», «ПСК «Тамир», «Универсал», «Шэнэсэн», «Монолит».



Фото: egov-buryatia.ru

