Бурятия в уходящем году приняла 380 тысяч туристов

Объем платных услуг в сфере туризма составит около 3,25 млрд рублей



В 2019 году Бурятию, по оценке минтуризма региона, посетили около 380 тыс гостей. В 2018 году этот показатель составлял 371,26 тыс человек, а за период с 2009 по 2018 годы рост составил 50 проц, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Вопросы создания благоприятных условий для ведения туристической деятельности рассмотрел совет по развитию туризма под председательством главы Бурятии Алексея Цыденова.



«Сейчас в туристической отрасли республики работают 29 туроператоров, 78 турагентств, 407 коллективных средств размещения. В 2019 году была введена обязательная классификация отелей. Всего на сегодня классифицировано 38 коллективных средств размещения, из которых 21 гостиница прошла классификацию в этом году», - рассказала заместитель министра туризма Баярма,Цыдыпова.

Объем платных услуг в сфере туризма по оценке 2019 года составит около 3,25 млрд рублей, прямой вклад отрасли в экономику республики (доля в ВРП) составит 1,2%, а с учетом мультипликативного эффекта – 2,14%.



В прибайкальских селах до сих пор не развита инфраструктура, что мешает развитию туризма, отметила Марина Бутюгова, руководитель Комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты Бурятии.



«Проблемы туристических поселков на Байкале масштабны. В этом году в Максимиху построили дорогу, и количество туристов только увеличится. Но в самом поселке нет освещения, плохие дороги, нет пешеходных переходов, нет централизованного водоснабжения и другие проблемы», - рассказала Марина Бутюгова.



Алексей Цыденов предложил предпринимателям совместно с муниципалитетами принять участие в благоустройстве туристических мест, а также дал поручение минтуризму разработать комплексную программу развития населенных пунктов, принимающих туристов на Байкале.



«Понимаю, что у бизнеса возможности ограничены в этом вопросе. Прошу рассмотреть по Максимихе, Горячинску, Энхалуку трехлетнюю комплексную программу, включающую ремонт местных дорог, установку уличного освящения, водоснабжения, береговой зоны, обращению с отходами, пожарной безопасности, доступности медицинских учреждений и другим вопросам», - отметил глава региона.



Министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова рассказала о плане работы совета в 2020 году. В частности, внимание в следующем году будет уделено и развитию круизного туризма, активному отдыху, интеграции памятников истории и культуры в сферу туризма, а также независимой оценке уровня сервиса и предоставляемых услуг в отрасли.



На совете также были рассмотрены вопросы государственной поддержки отрасли. В сфере туризма в республике предусмотрено возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, строительством благоустроенных общественных туалетов, бассейнов, газовых котельных, включая расходы на прохождение экологической экспертизы, приобретением автобусов вместимостью более 30 мест, сертификацией услуг гостиниц и др. В 2019 году по результатам конкурсного отбора субсидии были предоставлены 14 предпринимателям республики.



Фото: «Номер один»

