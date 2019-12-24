Людей по Байкалу возят «пиратские» суда

Лишь 30 процентов байкальского флота имеет лицензию на коммерческие перевозки







Лишь 30 проц судов на Байкале осуществляют коммерческие перевозки, имея лицензию. Об этом заявил начальник Восточно-Сибирского государственного речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Андрей Цуканов.



«В условиях, когда к официальным перевозчикам предъявляются такие жесткие требования, многие владельцы судов уходят в «нелегалы». А туроператоры, отдавая заказы «нелегалам», помогают им развиваться», - отметил он.



Объясняется все просто: «нелегалы» не несут таких же издержек, как официальные перевозчики, следовательно, могут демпинговать на рынке. Зачастую суда отправляются в путь с большим перегрузом, а это риск для жизни и здоровья пассажиров. Бороться с этим явлением сложно, учитывая, что в штате речного надзора всего 23 человека и ни одного на бурятском берегу Байкала.



Кроме этого только в следующем году пройдет аукцион, где определятся фирмы, которые будут заниматься транспортировкой и содержанием арестованных судов и будет определена штрафстоянка. При этом РСТ еще не определила тарифы.



Впрочем, в Бурятии практически отсутствуют регулярные перевозки пассажиров водным транспортом, хотя спрос на эту услугу есть в связи с развитием туризма на Байкале. «Сдерживает развитие отрасли плохая инфраструктура. Нужны новые причалы, плавучие АЗС, обновление корабельного парка», - заявил зампред Комитета Народного Хурала по экономической политике, природопользованию и экологии Егор Олзоев. В комитете обсудили ситуацию на водном транспорте региона, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.



Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Александр Аюшеев доложил, что существует комплексный план развития отрасли, однако из-за отсутствия финансирования возникают сложности с его реализацией. Сейчас обсуждается субсидирование межрегиональных маршрутов на Байкале. Предполагается, что 13,5 млн рублей поступят из федерального бюджета, еще по 6,75 млн рублей должны будут выделить бюджеты Бурятии и Иркутской области.



Министр туризма Мария Бадмацыренова считает, что требования транспортной безопасности, установленные федеральным законодательством, не исполнимы в условиях природоохранных требований в области озера Байкал. Она предложила сделать исключение для Бурятии и Иркутской области, а также упростить порядок получения лицензии на перевозку пассажиров. Это требует изменения федеральных законов.



В свою очередь на республиканском уровне для водного транспорта можно предусмотреть различные льготы и субсидии, но это не даст необходимого импульса без развития инфраструктуры, считает министр. Председатель Комитета по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолий Кушнарев предложил разработать республиканскую программу развития водного транспорта. Это предложение нашло поддержку у участников совещания.



Напомним, широко разрекламированный оборудованный причал, соответствующий требованиям, имеется в Турке в «Байкальской гавани». Однако, по словам генерального директора «Байкальской гаван»и Алексея Тогошиева, причал приносит убытки. На его содержание уходит 7 млн рублей, кроме этого в этом году 4 млн рублей были выделены на паспортизацию объекта. При этом, доходы от причалов за год составили 700 тыс рублей.



«Мы не можем выставить экономически обоснованную цену. Сезон на Байкале короткий. Если мы поставим высокую цену, то не получим ничего», - рассказал Алексей Тогошиев. Выход из ситуации он видит в создании единой республиканской службы по обслуживанию причалов.



К слову, «Байкальская гавань» предоставляет услуги по сбору мусора и сточных вод с кораблей, после чего они поступают на очистные. При этом нефтесодержащие воды в Турке не принимают. Однако Алексей Тогошиев отметил, что этой услугой пользуются единицы. То есть, остальные сливают отходы в Байкал, сделал вывод Егор Олзоев.



Итогом обсуждения стал протокол, куда вошли следующие рекомендации правительству Бурятии: создать пункты приема для накопления нефтесодержащих и сточных вод, мусора; осуществлять мониторинг портов, обеспечить обновление и строительство с учетом потребности; разработать план по формированию регулярных пассажирский и туристических перевозок водным транспортом на территории Бурятии; разработать механизм стимулирования приобретения круизных кораблей и судов на воздушной подушке, поддержка инвесторов создающих новые причалы; создать единую службу по обслуживанию и содержанию причалов.



Егор Олзоев, подводя итоги совещания, подчеркнул, что в центре внимания должны быть безопасность людей и экология. Депутат обратил внимание, что сейчас нет ремонтной базы, хозяева судов ремонтируют их самостоятельно. Сложно отследить соблюдается ли при этом технология, не приведут ли конструктивные изменения к риску для пассажиров.



Иными словами, ситуация с судоходством на восточном побережье Байкала очень проста – его как такового давно нет. Увы, но уже нет и Улан-Удэнского судостроительного завода, на базе которого можно было решать часть вышеперечисленных проблем. А именно - вести строительство маломерного флота, ремонтировать плавучие причалы и имеющиеся суда. В свое время завод был продан иркутскому бизнесмену Владимиру Дмитриеву, который обещал строить здесь супер-яхты. Последняя, так называемая «яхта Дерипаски», заложенная задолго до этих обещаний, была спущена на воду в 2016 году. Сейчас территория завода представляет собой банальную торговую площадку, которую называют «Пионер».



Вот уж воистину: «Что имеем не храним, потерявши плачем». Зато какой простор для серьезных совещаний, составления «программ развития», придумывания «механизмов стимулирования и господдержки»! Проще говоря, простор для будущего воровства и «пиратских» перевозок туристов по Байкалу. Все, как в популярной песенке о джентльменах удачи: «Когда воротимся мы в Портленд, Мы будем кротки, как овечки. Но только в Портленд воротиться Нам не придется никогда».



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