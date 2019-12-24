Первый зимний туристский фестиваль в Улан-Удэ





25 декабря в Улан-Удэ пройдет первый зимний туристский фестиваль «Зима Фест 2019» - мероприятие нового городского формата.

Фестиваль направлен на развитие внутреннего туристического потенциала и сферы гостеприимства.С 9.00 до 19.00 на нескольких локациях состоится:- тур самых известных блогеров и туроператоров по городу Улан-Удэ,- презентации от туроператоров и предприятий туриндустрии,- соревнования «Молодецкие забавы»- выступления творческих коллективов- обучающие мастер-классы- открытый показ кинофильма,- презентация туристических возможностей МО «Закаменский район»,- разнообразные конкурсы, викторины, квесты с призами и подарками.Одним из самых значимых мероприятий можно назвать проведение «Блог-тура». Популярные блогеры и журналисты проведут один день в родном городе в качестве туристов. Программа тура включает посещение Гуннского городища, квесты с погружением, экскурсии, участие в программе в ТРЦ Пионер и анимационных программах. «Блог-тур» сопровождается освещением мероприятия в аккаунтах участников, с общей аудиторией более 365 000 человек.Проведение мероприятия в формате прямых стрим трансляций блогеров на большую аудиторию жителей города обеспечит сопричастность жителей, вызовет интерес и позитивную эмоциональную вовлеченность в городские события.Также в программе фестиваля на территории ТЦ Пионер (с 14ч до 19ч): катание на собачьих упряжках, коньках и другие элементы зимнего активного отдыха, этноквиз, чайная церемония, мастер-классы по валянию, созданию новогодней открытки, древнерусской письменности, йоге смеха.На сцене будет награждение участников городских конкурсов рисунков и фотографий «Зимний Улан-Удэ», организованных совместно с клубом «Молодых мам».«Зима Фест 2019» - мероприятие нового формата, в котором полноценными участниками станут бизнес, общественные организации, жители и Администрация Улан-Удэ.Фото: «Номер один»