25 декабря в Улан-Удэ пройдет первый зимний туристский фестиваль «Зима Фест 2019» - мероприятие нового городского формата.
Фестиваль направлен на развитие внутреннего туристического потенциала и сферы гостеприимства.
С 9.00 до 19.00 на нескольких локациях состоится:
- тур самых известных блогеров и туроператоров по городу Улан-Удэ,
- презентации от туроператоров и предприятий туриндустрии,
- соревнования «Молодецкие забавы»
- выступления творческих коллективов
- обучающие мастер-классы
- открытый показ кинофильма,
- презентация туристических возможностей МО «Закаменский район»,
- разнообразные конкурсы, викторины, квесты с призами и подарками.
Одним из самых значимых мероприятий можно назвать проведение «Блог-тура». Популярные блогеры и журналисты проведут один день в родном городе в качестве туристов. Программа тура включает посещение Гуннского городища, квесты с погружением, экскурсии, участие в программе в ТРЦ Пионер и анимационных программах. «Блог-тур» сопровождается освещением мероприятия в аккаунтах участников, с общей аудиторией более 365 000 человек.
Проведение мероприятия в формате прямых стрим трансляций блогеров на большую аудиторию жителей города обеспечит сопричастность жителей, вызовет интерес и позитивную эмоциональную вовлеченность в городские события.
Также в программе фестиваля на территории ТЦ Пионер (с 14ч до 19ч): катание на собачьих упряжках, коньках и другие элементы зимнего активного отдыха, этноквиз, чайная церемония, мастер-классы по валянию, созданию новогодней открытки, древнерусской письменности, йоге смеха.
На сцене будет награждение участников городских конкурсов рисунков и фотографий «Зимний Улан-Удэ», организованных совместно с клубом «Молодых мам».
«Зима Фест 2019» - мероприятие нового формата, в котором полноценными участниками станут бизнес, общественные организации, жители и Администрация Улан-Удэ.
Фото: «Номер один»
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?