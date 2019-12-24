В Улан-Удэ поздравляют детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Депутат Чимит Бальжинимаев вновь поддержал эту добрую традицию





В актовом зале средней школы №51 прошел новогодний праздник для детей, чьи семьи в настоящее время переживают не самый лучший период.

Трудная полоса, в которую попали такие семьи, существующие жизненные неурядицы не должны «отрезать» детей от самого радостного праздника в году – Нового года. Это принципиальная позиция депутатов Улан-Удэнского горсовета. Накануне праздника они лично приходят на новогодние утренники для такой категории детей и поздравляют.«Сегодня в школе № 51 проводится социальная елка для учеников. Собрали школьников и поздравили с Новым годом, пожелали счастья, удачи, успехов, чтобы они хорошо учились. Организовали совместно с педагогическим коллективом, администрацией школы, директором школы», - говорит Чимит Бальжинимаев, председатель Улан-Удэнского городского совета депутатов.Он является депутатом горсовета от избирательного округа, на котором находится школа №51. Чимит Бальжинимаев много лет сотрудничает, поддерживает тесные связи с данным образовательным учреждением. За эти году было проведено множество совместных мероприятий.«Пятьдесят первая» является для меня уже практически родной школой, всегда с удовольствием прихожу», - признался накануне Нового года председатель горсовета.Новогодний утренник прошел по всем новогодним канонам. Нарядная Снегурочка вместе с детьми звали Деда Мороза и тот, конечно, пришел. В красном кафтане и шапке, с большой белой бородой, серебристым посохом. Школьники вместе с ними пели, танцевали. Для ребятишек устроили веселые игры. Школьники читали Деду Морозу стихи. Общими усилиями зажгли новогоднюю елку.«Дорогие ребятишки, подарки будет дарить не только Дед Мороз. И поздравительные речи говорить тоже. У нас сегодня в гостях наш хороший друг», – заинтриговали детей Дед Мороз со Снегурочкой. И представили Чимита Валерьевича.«Ого, какая елка у вас! Нравится?», - задорно спросил председатель горсовета. «Да!». – радостно закричали в ответ школьники.«Все хорошо учитесь?», - спросил депутат «Да», - отозвались ребята. «Это правильно. Учиться надо, стремиться к знаниям. Все вы молодцы!», - похвалил детей высокий гость.Председатель горсовета высказал детишкам самые добрые пожелания.«Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы и в новом году вы также хорошо учились. Учитесь на отлично. Здоровья вам, чтобы всегда слушались родителей, учителей, директора школы. С праздником!», - в частности, сказал он, желая счастья, благополучия, всего наилучшего.«А ваши помощники нам под елку подарки принесли! Какой тяжелый мешок!», - обрадовал всех Дед Мороз гостинцами от Чимита Бальжинимаева.Вдвоем они обошли всех-всех школьников, пришедших на утренник, и каждому вручили подарок. Дед Мороз помогал - нес мешок, а депутат вынимал из него новогодние сладости и вручал.«Вот какие гости к нам пришли. И с поздравлением, и с подарками!», - приговаривал сказочный Дед.Дети, находящиеся в трудной ситуации, получили заряд хорошего предновогоднего настроения, веселья и оптимизма. Следующим крупным праздничным мероприятием станет Сагаалган - встреча Нового года по восточному календарю.«Думаю, обязательно придем, поздравим», - пообещал депутат.А на этом празднике Чимита Бальжинимаева тоже не отпустили с пустыми руками. Директор школы №51 от лица учебного заведения вручил председателю горсовета благодарственное письмо. Так педагогический коллектив и руководство выразили признательность за постоянное внимание, активное участие депутата в жизни школы, помощь по самым разным вопросам.Фото: «Номер один»