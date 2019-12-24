В Бурятии сохранятся сильные морозы

По северу республики температура ночью опустится до -45





По данным бурятского Гидрометцентра, в республике сохранится морозная, преимущественно без осадков погода. Сегодня ночью температура воздуха в Бурятии понизится до минус 30-35, по северным районам – до минус 40-45 градусов.

Днем синоптики прогнозируют 21-26, по северным районам до 34 градусов мороза. По южному Прибайкалью температура ночью минус 11-16, днем 7-11 мороза.В Улан-Удэ ночью ожидается 30-32, завтра днем - 23-25 мороза.Фото: pixabay.com