В Бурятии учредят госпремию в области театрального искусства

Она будет ежегодно присуждаться в номинации «За честь и достоинство»







Министерство культуры Бурятии по поручению главы республики разработало проект корректировки республиканского закона «О премиях и стипендиях». Изменения предусматривают введение новой государственной премии в области театрального искусства «За честь и достоинство» с наградой в размере 300 тыс рублей.Присуждаться награда будет художественному и артистическому персоналу, физическим лицам за значительный вклад в развитие профессионального театрального искусства Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.«У нас сейчас есть только одна премия в области профессионального искусства. Она присуждается один раз в два года. Ее размер – 100 тыс рублей. Этот год у нас был объявлен Владимиром Путиным Годом театра. Мы проводили совет по культуре и искусству при главе Бурятии, где театралы подняли вопрос о появлении еще одной премии конкретно для театральных деятелей, для профессиональных театральных коллективов. Алексей Цыденов поддержал это предложение Союза театральных деятелей», - пояснила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Планируется, что премия будет присуждаться ежегодно с 2020 года один раз в год к Международному дню театра. Получить ее сможет как один соискатель, так и коллектив соискателей, состоящий не более чем из пяти человек. Почетные знаки премии будут вручаться каждому лауреату.Законопроект одобрен правительством Бурятии и будет вынесен на февральскую сессию Народного Хурала республики.Фото: pixabay.com и egov-buryatia.ru