Украинец попросил убежища в Бурятии, не желая "воевать против мирного населения"

Мужчина нелегально живет в России уже восемь лет





К Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратился гражданин Украины, нелегально проживающий на территории России с 2011 года. Заявитель просил предоставить ему временное убежище, объяснив это нежеланием «возвращаться на родину и воевать против мирного населения».

Мужчина родился в Улан-Удэ еще во времена СССР, но потом переехал на Украину и стал гражданином этой страны. В 2008 году он прибыл в Россию и получил разрешение на временное проживание до 2011 года. Однако в установленные сроки разрешительные документы не оформил.«Уполномоченный обратилась к руководству Управления по вопросам миграции МВД Бурятии с ходатайством об оказании содействия гражданину в оформлении необходимых документов. От иностранца принято заявление о предоставлении временного убежища на территории России. На период рассмотрения заявления ему выдана справка, на основании которой мужчина поставлен на миграционный учет», сообщили в аппарате омбудсмена.Фото: pixabay.com