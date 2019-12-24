Слишком светский монах

Хамбо лама столь активно вмешивается в светскую жизнь Бурятии, что поневоле возникает вопрос о теократии



Камбы-ламу – духовного лидера буддистов выбрали 29 ноября в Туве. Согласно уставу Управления камбы-ламы Республики Тыва (УКЛРТ), выборы главы организации проходят раз в пять лет на общем съезде лам. Новым духовным лидером стал Апыш-оол Сат, настоятель монастыря Устуу Хурээ. По местной традиции ламы принимают тибетские имена, и новый камбы-лама зовется теперь Джампел Лодой. Предыдущему камбе-ламе Лопсан Чамзы (в миру – Байыр Шыырап) помешал избраться на второй строк конфликт с главой республики Шолбан Кара-оолом, пишет «Независимая газета».



Там, где религию заслонила политика



Поводом для конфликта стал вопрос о том, где учиться будущим тувинским ламам. По традиции, их отправляют в Индию в Гоманг-дацан (Дрепунг Гоманг). Но в 2015 году правительство Тувы отправило нескольких тувинских подростков не в Дрепунг Гоманг, а в Гаден Шорце Норлинг. Этот монастырь, как и Дрепунг Гоманг, находится на юге Индии и также руководится тибетской общиной Индии. Однако Шыырап счел, что правительство нарушило трехсотлетнюю академическую традицию сангхи (буддийской общины) Тувы. А для этого нужно было получить от камбы-ламы разрешительную грамоту с личной печатью. Таких грамот он не давал. Поэтому Баыйр Шыырап в своем письме в этот монастырь потребовал отчислить ребят.



Родители подростков обратились за помощью к главе Тувы Шолбану Кара-оолу. Глава республики встал на их сторону, так как выбор студентов и их родителей – это их конституционное право, нарушать которое нельзя.



Кроме истории с учениками Шыырап подогревал интерес к ситуации с резиденцией камбы-ламы в Кызыле. Министерство имущественных и земельных отношений Тувы признало себя собственником резиденции.



Причина проста - за десятки лет своего существования у храма были проблемы по коммунальным платежам. Ему требовался ремонт, который пожертвования прихожан не покрывали. Поэтому духовенство неоднократно обращалось к власти с просьбой изыскать средства и отремонтировать здание. Региональным министерством земельных и имущественных отношений для оказания помощи было предложено перевести здание в реестр охраняемых объектов, оставив за ним религиозное назначение.



В октябре 2018 года УКЛРТ обратилось с просьбой о передаче здания снова в собственность религиозной организации. Однако, в связи с тем, что учредителями УКЛРТ являются физические лица, региональной властью было отказано в передаче здания государственной собственности в собственность частной религиозной организации. Тем не менее, правительство Тувы предложило продлить договор безвозмездного пользования здания. Признается и то, что необходимо найти приемлемую форму собственности, чтобы объект оставался принадлежать республике и ее народу, а не частным обществам и физическим лицам.



Масла в огонь страстей накануне выборов камбы-ламы добавило анонимное письмо от некоего тувинского буддиста, распространенное в тувинских сообществах «ВКонтакте». Избранного нового камбы-ламу Джампела Лодоя автор анонимки обвинил во множестве проступков. Не менее жестко он характеризует и потерявшего пост Лопсана Чамзы: «Связан с оппозицией, занимается политикой, а не религией».



«Вторники гнева»



Казалось бы, чего Бурятии до конфликтов в Туве. Однако в последнее время и у нас Хамбо-лама Дамба Аюшеев занят активной критикой светских властей, пообещав им «вторники гнева». И в целом обещание держит с помощью своей страницы в Faccebook.



Критические стрелы летят в основном в главу Бурятии и нескольких, «избранных» Дамбой Аюшеевым министров. В адрес Алексея Цыденова наговорено уже так много, что на одни цитаты может уйти газетная страница. «За три года я лично ничего дельного от Цыденова не услышал, как решать проблему бурятского языка и как сохранить село? Молчит как партизан. Хотя в самом начале его правление РБ, эти два сложных и позарез нужных для меня вопросов, я ему озвучивал и всегда повторял и даже настаивал что либо сделать» (орфографию и пунктуацию автора в цитатах сохраняем. – прим. редакции). «Уже нет надежды, что Цыденов и его министры Жалсанов и Чирипов образумятся и начнут хоть как то оправдываться или защищаться». «…чтоб не прославится слабаками и трусами, как команда Цыденова». «Только вот чиновники Цыренов БД и Цыденов АС уперлись стиснув зубы и спрятавшись за Баирами ничего не делают. Стыдно за них, какие же они не далекие люди!?». «Сколько раз я говорил об этом Цыденову и не разу не услышал внятного ответа - как об стенку горох. Ощущение такое, что он вообще пустой и ничего не собирается что либо делать для села». Ну, и так далее.



Суть претензий Хамбо ламы сводится к следующему. Первое: глава и правительство республики не занимаются или плохо занимаются развитием сельского хозяйства. Повод – не закупили вовремя оборудование для первичной обработки шерсти, которую получают так называемые «социальные отары». Второе: власти плохо решают проблему изучения и развития бурятского языка. Повод – не нашла поддержки идея Дамбы Аюшеева выпускать газету «Буряад Унэн» не на литературном языке, а делать несколько выпусков на всех диалектах бурятского.



Шабаш на Лысой горе



Ну, и еще один пост Хамбо ламы о неких слухах: «Говорят, что на Лысой Горе черти устроили шабаш. Говорят, там в ресторане Цынгуева у ученика и спонсора нашего оппонента Еши Лодоя, Цыденов любит угощать гостей. Если так, здесь уже раскол».



Ниже Дамба Аюшеев уточнил: «Цыденова, когда он был еще врио главы РБ, я настоятельно просил, чтоб на Лысую Гору еще раз не поднимался. И тут на тебе, на празднование Сагаалха, он, забывшись или как, выдавая себя открыто, говорит о выделение Цынгуеву денег на развитие его фирмы «Ажур текс». Возможно, он поступил очень мужественно или глупо, чтоб вывести меня из себя».



Во всем этом перечне можно было бы опустить историю с тибетским дацаном на Лысой горе. Спор между буддистами, пусть бы ламы сами и разбирались, хотя отсутствие элементарного гостеприимства (а точнее – явное хамство) по отношению к соратникам Далай-ламы 14, по сути - единоверцам, к тому же беженцам, Хамбо ламу не красит.



Важней другой вопрос. С чего он решил, что вправе указывать куда ходить или не ходить и с кем встречаться главе республики?



«Волки» и овцы



Не так прост и вопрос с «социальными отарами». В ту пору, когда он еще находился в стадии идеи, в правительстве Бурятии находились люди, которые сомневались в необходимости патронажа Буддийской традиционной Сангхи РФ над этим проектом. Смысл возражений старых «волков» бюрократии был прост: «Деньги будет выделять государство, но все повернется так, что это благодеяние Сангхи». Им возражали примерно так: «Овец, поставленных государством, разворуют и пропьют, а полученных от священнослужителей не посмеют».



«На средства, выделенные президентом В. Путиным с 2015 года, не учитывая более 8 тыс овец, переданных главам поселений, мы сегодня создали 52 социальные отары по 300 и более овец и 22 отар по 100 голов. А в будущем году создадим еще 13 отар по 300 ягнят и 18 отар по 100 голов ягнят. Тогда общее количество отар по 300 голов и более станет уже 65, а по 100 голов 40 отар. Итого в 2020 году общее количество социальных отар достигнет 105 и при этом есть гарантия, что они не покинут родные места. Надеемся, что в 2020 году будем распределять 6 800 ягнят, а в 2021 году 8 100 ягнят и с каждым годом это будет только увеличиваться», - отчитался Хамбо лама о реализации проекта.



Что ж, замечательно. Речь, правда, идет главным образом об овцах породы буубэй, которая, по оценкам многих специалистов, малопродуктивна и, следовательно, малоэффективна. Кстати, также на деньги казны закупаются в Монголии и аборигенные низкоудойные коровы. Зато все они неприхотливы, не боятся морозов, способны сами добывать себе корм из-под снега, парируют сторонники другой точки зрения. Сами себя эти овцы и коровы, конечно, не забивают, фарш из себя сами не делают и в буузы сами не закручиваются. Не скатерти-самобранки, но для личного хозяйства сгодятся.



А как быть с большим промышленным овцеводством и крупными молочно-товарными фермами? Никак! Например, будем развивать кустарное или полукустарное валяние войлока. Туристы купят сувенирную продукцию, сами переоденемся в национальную зимнюю одежду.



Народные промыслы – это здорово, но плоды трудов кустарей действительно интересны лишь туристам. И самое главное - никто не вспоминает о производительности труда. Хотя проигрыш именно в этом показателе равносилен проигрышу всей отрасли на внутреннем и мировых рынках с неизбежным печальным финалом в виде банкротств.



Каким неведомым путем Хамбо лама оказался главным зоотехником овцеводства республики? Да очень просто – купленных государством животных раздает людям он. Он в глазах простых людей и главный овцевод. Вспомним, чиновников, порой бывающих очень прозорливыми! Но почему-то прозорливых редко слушают.



Буддизм и вопросы языкознания



Дамба Аюшеев активно вторгся и в филологию с проблемой обучения бурятскому языку. Почему-то он посчитал, что для этого бурятам нужно вернуться к диалектам родного языка, отказавшись от литературного, который, как известно, сформирован на основе хоринского диалекта.



Для начала с его подачи было создано радио «Буряад ФМ», которое поочередно вещало на диалектах. А далее священнослужитель посчитал необходимым перевести на диалекты официальное издание «Буряад Унэн». Буддийская традиционная Сангха России не являлась и не является учредителем этой газеты. Ну, и что с того, зато есть желание! О нем Дамба Аюшеев прямо пишет на своей странице в сети.



«Началось то с моего желания помочь возрождения родного языка посредством выпуска газеты Буриад Үнэн на кяхтинском и на других понятных, для его жителей, языках районов. Сейчас тираж газеты достиг бы более 10 тысячи экземпляров и все читатели и журналисты были бы довольны. Только в Кяхтинском районе более тысячи людей сейчас читали бы Буриад Үнэн на родном языке и радовались бы от души. Только вот чиновники Цыренов БД и Цыденов АС уперлись стиснув зубы и спрятавшись за Баирами ничего не делают».



Вот так – ни тени сомнения в своей правоте и почти детская обида за неисполнение очередного желания.



Конечно, Хамбо ламу можно простить – душа за родной язык болит, а базовое образование (педагогический техникум, учитель физкультуры) не располагает к погружению в суть проблемы. Хотя даже второкурснику филфака известно, что любой народ становится единым народом только при условии обретения единого литературного языка.



При этом никто из серьезных филологов никогда не будет отвергать ценность диалектов. Они украшают литературный язык, который черпает из них жемчужины народного словотворчества для своего обогащения. Однако ратовать за отказ от литературного языка и возврат к диалектам - то же самое, что бороться за возврат к родоплеменному делению народа – трайбализму.



Кстати, правительство и Народный Хурал Бурятии признают то, что, несмотря на госпрограммы по поддержке бурятского языка с выделением бюджетных средств, проблема с его изучением далека от решения. Но ключ к ее решению лежит не в диалектах. Нужно не обучать бурятскому языку, а вести преподавание на нем хотя бы до 7-8-го класса, прежде всего, в школах бурятских сел.



«Язык живет в деревне» - еще одна филологическая аксиома, которая касается всех языков, включая русский. Ведь любой город космополитичен по своей природе, коверкая любой язык модными жаргонизмами, иностранными заимствованиями. В этом легко убедиться - откройте любой местный сайт или газету, под завязку забитыми «питчингами», «коворкингами» и прочими англицизмами, которые без словаря не перевести.



И здесь есть реальная беда – после превращения БГПИ в БГУ учителей-предметников, умеющих преподавать детям на бурятском математику, физику, химию и прочие точные науки, никто не готовит. Ведь университету не к лицу выпускать сельских педагогов, нужно готовить юристов, ориенталистов, политологов и журналистов. Даром, что обладателей дипломов, как минимум, двух последних специальностей давно можно впрок засаливать в бочке. Рабочих мест для них нет.



Оппозиция не успела соскучиться



И, пожалуй, последнее, о чем сейчас стоит упомянуть. В переходе Хамбо ламы в оппозицию к республиканской власти нет никакой сенсации. Он не перешел, а вернулся, так как находился там во времена первого президента республики Леонида Потапова (после провокации все той же оппозиции вокруг «Атласа тибетской медицины») и во времена предыдущего главы республики Вячеслава Наговицына. По его мнению, они не прилагали «никаких усилий по улучшению жизни людей во вверенном им регионе». Кстати, поэтому глава БТСР оставил за собой работу на федеральном уровне, назначив дид-хамбо ламу по Бурятии.



Что ж, как гражданин России, Дамба Аюшеев вправе иметь свою политическую позицию. Однако как глава самой крупной буддийской общины России (главой буддистов России его называют явно по ошибке, так как буддийские общины Тувы и Калмыкии БТСР не подчиняются, да и в самой Бурятии есть дацаны, которые не входят в БТСР), он обязан соблюдать Конституцию РФ, которая отделяет церковь от государства. Между тем, именно в последнее время Хамбо лама стал претендовать на решение не только духовных проблем своих прихожан, но и на участие де-факто в госуправлении и решении кадровых вопросов.



Что у него в качестве общего итога? Он очень прост: «Таким образом, я считаю, руководство Республики Бурятия идет против проводимой Президентом России политики, не поддерживая Президента по основным вопросам развития территорий».



Не более, не менее, а ровно челобитная в первопрестольную в форме откровенного политического «постукивания» – пора снимать главу Бурятии с должности, так как он «отклонился от линии партии».



Назад к Богдо-гэгэну?



При этом он сам уже, похоже, запутался во всех этих вопросах. Сангха вполне почтительно относится к Далай-ламе 14, но тибетских монахов в Бурятии Хамбо лама держит за «чертей на шабаше». Сангха не отменяет почтение к главам российского государства как к воплощению богини Белая Тара, но Хамбо лама отказывает в доверии к посланникам Белой Тары, делегированным в Бурятию. Порой кажется, что духовное окормление прихожан как-то давно уже отходит у Хамбы ламы на второй план перед желанием поруководить чиновниками и целыми отраслями экономики и культуры. Последнее вроде бы должно пресекаться прокуратурой, но она стеснительно молчит. Зато у Дамбы Аюшеева находятся поклонники, которым нравится его роль народного «заступника».



Если так будет продолжаться и далее, то можно констатировать, что Бурятия быстро движется к теократическому государству, где одно лицо исполняет функции духовного и светского правителя. Для буддизма это не ново. В соседней Монголии таким лицом до революции был Богдо-гэгэн. Так что, вместе с аборигенными овцами и коровами, вывезем из соседней страны и этот канувший в лету опыт госстроительства?



Вопрос, вроде бы риторический. Но есть нюанс. В отличие от Тувы, где камбо-ламы раз в пять лет проходят процедуру выборов, в Буддийской традиционной Сангхе РФ эту процедуру сначала назвали «подтверждением полномочий», а после просто признали избыточной, превратив должность Хамбо ламы в пожизненную. Между тем, 24 года назад Дамба Аюшеев был избран XXIV Пандито Хамбо-ламой, председателем Центрального духовного управления буддистов РФ (ЦДУБ), впоследствии переименованного в Буддийскую традиционную сангху России. Весной будущего года можно отмечать 25-летие его интронизации.



А ведь по политическим меркам Дамба Аюшеев вполне себе молод, а по меркам светским – очень и очень энергичен. И светской энергии в нем гораздо больше, чем монашеских созерцательности и смирения.



Да, и черти чем только не шутят. И где только шабаши не случаются.



Фото: «Номер один»