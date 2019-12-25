Отец погибшего в больнице ребенка хочет навести порядок в медицине Бурятии

«Я хочу, чтобы смерть Захара была не напрасной», говорит Антон Котенко





Прошел почти год как неожиданно впал в кому четырехмесячный Захар Котенко, жизнь которого так и не удалось спасти. Все это время родители были уверены, что их сына убила халатность врачей. Сегодня им удалось добиться возбуждения уголовных дел на виновников случившегося, однако они намерены идти дальше и навести порядок не только в печально известной детской больнице на Модогоева.

Результаты прекрасные, но Антон Котенко вновь намекает на то, как не любят в Бурятии трогать «своих людей».





- Было еще одно заявление от меня в прокуратуру, где подробно сообщал о фактах коррупции. Ответа на это обращение пока не получил, и, судя по всему, на эти вопросы ответ будет отрицательным. Сила резонанса влияет на многое в нашей республике, но в некоторых случаях и ее бывает недостаточно.





За это время общественниками-единомышленниками и лично Антоном Котенко проделана колоссальная работа. С его помощью и непосредственным участием один за другим вскрываются скандальные факты, связанные с работой того или иного медучреждения. Личные расследования приводят к шокирующим результатам.Долгожданный малыш семьи Котенко родился здоровеньким. Родители радовались пополнению в дружной семье, счастливый старший брат не отходил от крошечного свертка. А потом грянула беда. В начале года четырехмесячный Захарик попал в больницу с бронхитом. Спустя две недели «лечения» впал в кому. Спустя полгода скончался.С самого первого дня нахождения в больнице на Модогоева Антон и Татьяна Котенко были, мягко говоря, шокированы всем, что увидели и услышали в стенах лечебного заведения. Потом, уже после страшной трагедии, они не раз скажут журналистам, что причиной смерти малыша стали системные ошибки в работе больницы.Однако заявления в Следком, разборки с медработниками (включая главврача с известной в республике фамилией) ни к чему не привели. Родителям, убитым горем, снова и снова говорили о том, что смерть Захара произошла не из-за врачей. Оборона Минздрава, правоохранительных органов была воистину непробиваемой. И только личный прием руководителя центрального Следкома Александра Бастрыкина расставил все по своим местам. На главного врача больницы, так же как и на лечащего, возбуждены уголовные дела. Более того, Бастрыкин распорядился временно отстранить руководителя следственного аппарата Бурятии и провести проверку всех уголовных дел в республике, связанных с ятрогенными преступлениями.А это уже прецедент. Такого, чтоб был отстранен от должности высокопоставленный руководитель из-за одного, пусть и скандального дела, в Бурятии еще не было. Семья Котенко сумела сделать невозможное – привлечь внимание, заставить впредь правоохранительные органы качественно работать не только по-своему, но и по многим другим делам, связанным с врачебными ошибками.- Только через четыре месяца следователи пришли на место происшествия. Это что за следствие такое? Наши документы постоянно «терялись», много чего было. Мы подавали многочисленные жалобы на грубые нарушения и на то, что следствие буксует. Большинство из них были признаны обоснованными. Кроме того, мне неоднократно сообщали о том, что и предыдущие уголовные дела, связанные с детскими смертями в больницах, также все закрывались. С помощью связей, влияния на правоохранительные органы хода таким делам просто не давали, - говорят родители Захара.Параллельно с вышеописанной работой над личным делом Антон Котенко, засучив рукава, взялся за наведение порядка в целом в сфере медицины республики. И хотя эту общественную деятельность он ведет в ущерб своему личному времени, останавливаться на достигнутом не намерен. И дело не только в том, что шквал жалоб от жителей Бурятии, обрушившийся на него, не утихает. Теперь это дело принципа.- Я изначально считал, то, что у нас происходит, зависит не от конкретного человека, проблема - в системе. То, что она неправильно работает. И эта система коснулась моей семьи. Смысл мне, допустим, решать только свою проблему? Мне не нужны от них ни деньги, ни еще что-то. Это нам ребенка не вернет. Захарика нам уже ничто не вернет.Почему мой сын пострадал, я не знаю, на этот вопрос не отвечу никогда. Мне тяжело и больно. Но считаю, что его смерть может быть напрасной и ничего не изменится. А я могу сделать так, чтобы его смерть была ненапрасной. Все, что остается мне, это постараться сделать так, чтобы больше никакой другой ребенок не пострадал, и заставить эту систему работать так, чтобы на первом месте было здоровье людей, а не личные какие-то интересы или амбиции. Тогда, я считаю, по крайней мере, какое-то предназначение мы выполним, - поведал нам о самом сокровенном Антон Котенко.Удивительно, как много может сделать всего лишь один человек, которым движет такая искренняя идея. Так, благодаря Котенко были доказаны многочисленные факты нарушений в больнице, возглавляемой Галиной Егоровой.Напомним еще раз, на Галину Егорову возбуждено уголовное дело, сейчас она уже не работает в больнице на Модогоева. Но, судя по всему, влиятельные родственники не дремлют, ведь вместо обещанного главой республики принудительного увольнения Егорова ушла, написав заявление по собственному желанию. Сейчас она работает врачом в другом медицинском учреждении.Что касается самой больницы, за которую так рьяно взялись активисты, то и тут есть реальные, осязаемые результаты. В общей сложности на улучшение условий для пациентов выделено порядка 40 млн рублей.- Для ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» приобретаются две единицы медицинского оборудования на сумму почти 30 млн рублей, из них аппарат УЗИ премиум-класса, два рентген-аппарата. Также из «дальневосточной» субсидии выделены денежные средства в размере 7,5 млн рублей на капитальный ремонт помещений (помещений рентген-кабинета, помещений блока Б (пристрой) для размещения паллиативных коек. Дополнительно из республиканского бюджета выделены 7 млн на оснащение медицинским оборудованием для организации паллиативных коек и прочее, - перечисляют в пресс-службе Минздрава РБ.Отдельная работа сейчас ведется по обеспечению паллиативными койками.- На Модогоева забрали реанимационные койки у детей, на которые положили паллиативных пациентов. А значит, из шести реанимационных коек осталось только три. После проверки прокуратура пришла к выводу, что в результате такого перераспределения как минимум трое детей были подвергнуты опасности оказаться без медпомощи. Это натуральные махинации, – возмущается Антон.По мнению общественника, такой перекос сложился из-за того, что за содержание паллиативных деток больнице оплачивают немалые деньги. Однако при этом никто не позаботился о том, чтобы в больнице имелось элементарное оборудование для таких пациентов, штат специалистов. Сейчас эти ошибки исправлены.- Теперь будет оборудовано десять паллиативных коек в ДРКБ. И мы проследим за тем, чтобы у детей было, как положено, отдельное, изолированное помещение. Ведь у многих из паллиативных пациентов есть или может возникнуть внутрибольничная инфекция и им опасно лежать вместе с детьми с реанимации, которые могут принести инфекцию извне, - объясняет Антон. – Также проследим, чтобы за детьми осуществлялся постоянный уход и имелись необходимые специалисты.Самое большое число жалоб к активистам-общественникам стали поступать после обнародования ЧП в больнице на Модогоева, в которой, как выяснилось, при странных обстоятельствах погиб не один ребенок.Вторым медучреждением по числу звонков и жалоб стала Кижингинская ЦРБ. Более того, Антон столкнулся с тем, что «жалобщиков» (жителей района) тут же начали прессовать и угрожать как им, так и их родственникам. Словом, Антону и его единомышленникам, видимо, вновь пришлось столкнуться с очередным управленцем из клана «неприкасаемых».- Народ в Кижинге спокойный, терпеливый, и кое-кто пользуется этим. Я был удивлен, когда мне рассказали о том, как работает главврач больницы Вячеслав Максаров, которого даже его коллеги называют Бизнесмен. Мне рассказали, как именно он зарабатывает. О том, что в больнице почему-то проживают люди, в том числе сам главврач. Зато закрыто детское отделение. Впоследствии Максаров в СМИ подтвердил, что необходимости в детском отделении нет. И это в районе, где проживает около 6 тыс. детей. Он оставил для малышей несколько коек, причем разместив их в инфекционном отделении, – рассказывает Антон.В итоге прокуратура провела проверку в Кижингинской ЦРБ и действительно нашла немало вопиющих нарушений.- Были выявлены нарушения в трудовом законодательстве при заключении допдоговоров с работниками. Есть нарушения при использовании государственной муниципальной собственности. В больнице проживал главврач без соответствующего оформления. Детское отделение больницы базировалось в инфекционном отделении в нарушение всех СанПиНов. Также выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства по всей больнице. По результатам проверки возбуждено несколько административных производств. Внесено представление в адрес главврача, - сообщил «Номер один» прокурор Кижингинского района Сергей Заводской.Кроме того, будет проводиться расследование по поводу некачественного оказания медпомощи.- В этой части мы не имеем права заниматься процессуальными проверками, в связи с чем направили копии материалов в Хоринский межрайонный следственный отдел СК, где будут проводить процессуальную проверку по этому поводу, - отметил Сергей Заводской.Помог Антон Котенко и жительнице Еравнинского района Татьяне Хиндун, увидев ее крик помощи в соцсетях. Напомним, как утверждает Татьяна, ее муж Александр, 30-летний отец троих детей, истек кровью в больнице, а врачи не оказали ему квалифицированной помощи.После вмешательства в дело Антона Котенко расследование сдвинулось с мертвой точки. До этого полиция трижды закрывала дело за недостаточностью улик. Сейчас спустя почти полгода после происшествия уголовное дело было возбуждено (ст. 124, ч. 2 УК РФ – неоказание помощи больному).Большая работа проведена общественниками и с улан-удэнской поликлиникой №2. Ряд жалоб горожан были рассмотрены высокими чиновниками, и в медучреждении сейчас наводят порядок.Антон Котенко признается, кроме огромной моральной поддержки жителей республики, есть и неприятные моменты. Так, в комментариях видит сообщения о том, что он «пиарится, метит в депутаты», и многое другое. Но он по-прежнему уверен, именно благодаря активности самих жителей в Бурятии можно решить любую, даже самую глобальную проблему.- Доходит до того, что у нас становится нормой, когда ты просишь оказать медпомощь с помощью звонков своих высокопоставленных знакомых. Или норма иметь «своего» врача. Люди привыкают к этому. Но так не должно быть. Мы надеемся, что наша работа и все вышеозвученные проблемы дадут мощный сигнал. В первую очередь для общества: не нужно постоянно сидеть и ждать того, что кто-то – министр или глава республики - за нас что-то сделает. Нужно требовать самим. Именно поэтому те страны, где развит общественный контроль, живут намного лучше, чем прочие. Там народ заставляет власть работать по своим правилам, вплоть до того, что люди могут убрать неугодного политика с любого поста. Поэтому я призываю жителей Бурятии знать и защищать свои права, не привыкать к беспределу, тогда и у нас в республике появится уважение власти к простому человеку, - подытоживает Антон Котенко.Василиса Шишкина, «Номер один»Фото: предоставлено Антоном Котенко