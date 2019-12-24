В Бурятии в суд ушло еще одно уголовное дело о непригодном жилье для сирот

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего председателя комитета по инфраструктуре администрации Кижингинского района. Муниципальный чиновник обвиняется в «халатности» (статья 293 УК РФ), которая повлекла предоставление непригодного жилья сиротам, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
По данным следствия, 1 октября 2013 года чиновник выдал местному застройщику разрешение на строительство многоквартирного жилого дома, который предназначался для формирования специализированного жилого фонда для детей-сирот. Уже 12 декабря 2013 года дом на десять квартир был возведен, и застройщик обратился в администрацию с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Председатель комитета по инфраструктуре не счел нужным выехать к объекту и исполнить возложенные на него законом обязанности по осмотру строения. Не глядя, он подписал и выдал разрешение на ввод многоквартирного жилого дома в эксплуатацию, хотя при возведении дома были допущены многочисленные нарушения.
Застройщик не обеспечил механическую безопасность строения, что повлекло возникновение множественных вертикальных трещин по всей высоте стен. Отсутствовала огнезащитная обработка деревянных конструкций крыши. Таким образом, была нарушена противопожарная безопасность объекта. Помимо этого допущены другие недостатки, которые могли быть выявлены при осмотре объекта.
Из-за перечисленных недостатков, как установило следствие, жилое помещение полностью непригодно для круглогодичного проживания. Однако в результате неправомерных действий муниципального чиновника квартиры в этом доме были включены в специализированный жилой фонд и предоставлены для проживания сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чем нарушены их права и законные интересы.
В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, отметили в управлении.
Напомним
, резонансные уголовные дела по «сиротским» домам привели к ряду реформ в решении этой социальной проблемы в Бурятии. В республике ввели общественный контроль за качеством этих домов.
По состоянию на 1 января 2018 года общее количество детей-сирот в Бурятии, нуждающихся в жилье, составляет 6624 человек, право на обеспечение жильем наступило у 3067 человек. В республике сформирован специализированный жилищный фонд для детей-сирот в количестве 1200 жилых помещений в 22 муниципальных районах и в Улан-Удэ. Ежегодно количество единиц специализированного жилищного фонда увеличивается. Однако жилье получают в среднем около 200 человек, что очень мало по сравнению с реальной потребностью.
Фото: buryatia.sledcom.ru
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