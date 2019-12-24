Совфед одобрил закон о редких заболеваниях

Бурятия постепенно снимает с себя финансовую нагрузку по закупке лекарств для людей с орфанными болезнями



Закон об орфанных (редких) заболеваниях одобрен на заседании Совета Федерации 23 декабря. В соответствии с законом часть расходов на лечение редких заболеваний, а это значительные средства, будут производиться отныне не из республиканского, а из федерального бюджета.



Финансирование из федерального бюджета еще двух орфанных заболеваний обеспечит лекарствами 1 518 больных, в том числе 255 детей, отметила заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова, являющаяся соавтором соответствующего федерального закона. В 2020–2022 гг. на закупку препаратов планируется ежегодно выделять около 2 млрд рублей, что позволит снизить нагрузку на бюджеты субъектов федерации, сообщает пресс-служба верхней палаты российского парламента.



Как напомнила вице-спикер СФ, в течение нескольких лет Совет Федерации совместно с правительством РФ ведет последовательную работу по переводу орфанных заболеваний на федеральное финансирование. «Министерству здравоохранения РФ удалось решить вопрос закупки препаратов для лечения пяти наиболее затратных заболеваний. Таким образом, с 1 января следующего года их станет уже семь. Это позволит большему количеству пациентов получать бесплатное лечение за счет федерального бюджета. Принимаемые меры направлены на помощь гражданам, имеющим редкие заболевания».



По словам Галины Кареловой, в настоящее время осталось 17 заболеваний, лечение которых отнесено к полномочиям региональных органов государственной власти. «В 2021 году планируется завершить передачу финансирования на федеральный уровень в полном объеме. Централизованная закупка позволит повысить доступность жизненно необходимых препаратов для каждого человека, а особенно ребенка, гарантированно обеспечить терапию».



Освободившиеся средства Бурятия сможет направить на другие цели, связанные со здравоохранением. Авторами федерального закона являются сенаторы Галина Карелова, Валерий Рязанский и Александр Варфоломеев.







В итоге из федерального бюджета на эти цели теперь выделяется 10 млрд рублей, а расходы республики снизились на 130-140 млн рублей. Причем, это не финал. «Надеюсь, скоро полностью удастся снять эти расходы с республики», - сказал сенатор.



Также Совет Федерации принял решение о том, чтобы вновь включить Александра Варфоломеева в состав трехсторонней комиссии по межбюджетным отношениям, сообщила пресс-служба Народного Хурала Бурятии. Комиссию возглавляет первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов Антон Силуанов. В полномочия комиссии входит распределение финансовых средств для регионов.



Фото: council.gov.ru Закон об орфанных (редких) заболеваниях одобрен на заседании Совета Федерации 23 декабря. В соответствии с законом часть расходов на лечение редких заболеваний, а это значительные средства, будут производиться отныне не из республиканского, а из федерального бюджета.Финансирование из федерального бюджета еще двух орфанных заболеваний обеспечит лекарствами 1 518 больных, в том числе 255 детей, отметила заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова, являющаяся соавтором соответствующего федерального закона. В 2020–2022 гг. на закупку препаратов планируется ежегодно выделять около 2 млрд рублей, что позволит снизить нагрузку на бюджеты субъектов федерации, сообщает пресс-служба верхней палаты российского парламента.Как напомнила вице-спикер СФ, в течение нескольких лет Совет Федерации совместно с правительством РФ ведет последовательную работу по переводу орфанных заболеваний на федеральное финансирование. «Министерству здравоохранения РФ удалось решить вопрос закупки препаратов для лечения пяти наиболее затратных заболеваний. Таким образом, с 1 января следующего года их станет уже семь. Это позволит большему количеству пациентов получать бесплатное лечение за счет федерального бюджета. Принимаемые меры направлены на помощь гражданам, имеющим редкие заболевания».По словам Галины Кареловой, в настоящее время осталось 17 заболеваний, лечение которых отнесено к полномочиям региональных органов государственной власти. «В 2021 году планируется завершить передачу финансирования на федеральный уровень в полном объеме. Централизованная закупка позволит повысить доступность жизненно необходимых препаратов для каждого человека, а особенно ребенка, гарантированно обеспечить терапию».Освободившиеся средства Бурятия сможет направить на другие цели, связанные со здравоохранением. Авторами федерального закона являются сенаторы Галина Карелова, Валерий Рязанский и Александр Варфоломеев. Как пояснял в интервью «Номеру один» сам Александр Варфоломее , ежегодно республика тратит на лекарства больным с орфанными заболеваниями и их лечение около 500 млн рублей. «Еще в 2013 году Вячеслав Наговицын, будучи главой республики, поручил мне заняться этим вопросом с тем, чтобы эти расходы по всем регионам нес федеральный бюджет, так как это давало возможность удешевить закупку дорогих лекарств и возможность маневрировать между потребностями регионов. Однако принять закон удалось лишь через пять лет после того, как вокруг законопроекта объединились все сенаторы и была получена поддержка главы Совфеда Валентины Матвиенко».В итоге из федерального бюджета на эти цели теперь выделяется 10 млрд рублей, а расходы республики снизились на 130-140 млн рублей. Причем, это не финал. «Надеюсь, скоро полностью удастся снять эти расходы с республики», - сказал сенатор.Также Совет Федерации принял решение о том, чтобы вновь включить Александра Варфоломеева в состав трехсторонней комиссии по межбюджетным отношениям, сообщила пресс-служба Народного Хурала Бурятии. Комиссию возглавляет первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов Антон Силуанов. В полномочия комиссии входит распределение финансовых средств для регионов.Фото: council.gov.ru