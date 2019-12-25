В Бурятии помощнику санврача платили зарплату за туристическую поездку за границу

О нарушении в прокуратуру сообщила бдительная женщина





Прокуратура Бурятии провела проверку работы филиала Центра гигиены и эпидемиологии в РБ в Хоринском районе. Сделано это было после обращения в надзорное ведомство местной жительницы.

«Проверкой установлено, что помощнику санитарного врача учреждения в 2017 году протабелировано 4 рабочих дня в период фактического отсутствия работника на рабочем месте. В это время он находился за пределами России с целью туризма. Гражданину незаконно начислена зарплата», рассказали в прокуратуре.Материалы проверки направлены в Хоринский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Бурятии для принятия правового решения в отношении лица, составляющего табель учета рабочего времени.Главному врачу учреждения внесено представление, которое удовлетворено. Работником возвращена незаконно полученная зарплата.Фото: pixabay.com