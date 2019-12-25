В Бурятии дольщики взыскали со строителей компенсацию морального вреда

За срыв сроков сдачи квартир им присудили по 5 тысяч рублей





В Бурятии судебные приставы взыскали с крупной строительной компании компенсацию морального вреда и неустойку за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства трем дольщикам.

В двух случаях застройщик нарушил условия договора, выполнил обязательства по передаче квартир спустя 11 месяцев. В третьем случае дольщику передали жилье своевременно, но многоквартирный дом не был подключен к центральному отоплению. Подача тепла началась спустя лишь несколько месяцев, сообщили в УФССП Бурятии.В службе судебных приставов в отношении строительной компании возбудили два исполнительных производства о взыскании компенсации морального вреда в размере 5 тысяч рублей каждому дольщику и одно производство о взыскании неустойки в размере 20 тысяч рублей за несвоевременный ввод дома в эксплуатацию.Для исполнения судебных решений приставы наложили арест на расчетные счета должника и списали с них задолженность. На сегодня компенсации выплачены в полном объеме.Фото: «Номер один»