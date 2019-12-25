Сохраняя традиции, обеспечивать лидерство

По данным мониторинга Минобрнауки России, БГУ вошел в тройку университетов ДФО





Подошел к концу 2019 год, и, похоже, в сфере высшего образования Республики Бурятия определился вуз, уверенно претендующий на лидерские позиции. Бурятский государственный университет вновь первенствует по выполнению отраслевых показателей. Это официальные данные, на основании которых Министерство науки и высшей школы РФ составляет табель о рангах университетов.

Как отметила проректор по экономике и развитию БГУ Елена Ванчикова, университет не только выполнил показатели, но и определил свое положение в числе лучших университетов.— Темпы роста заметно выросли за последние два года, это видно из мониторинга Минобрнауки. В ДФО мы идем следующими после ДВФУ и Якутского — Северо-восточного федерального университета. В итоге оказалось, что 3­-е место делим с Тихоокеан­ским вузом.Кстати сказать, соперничество именно с этими университетами уже само по себе признание качества работы в БГУ. Дело в том, что федеральные университеты априори имеют более высокий приоритет при их финансировании.По мнению проректора по науке БГУ Вячеслава Хахинова, университет конкурирует с ведущими научными центрами Дальнего Востока.— Мы работаем над качеством образования, над тем, чтобы научные исследования в университете проводились на высоком уровне. Для сравнения, бюджет ДФВУ — более 11 млрд рублей, а у БГУ — менее 1 млрд, разница 10-­кратная. И если взять по показателям, то мы на самом деле более эффективные, потому что у нас на каждый вложенный рубль результаты в разы больше. Например, по научно-­исследовательской деятельности у нас объем НИОКР на одного научно­-педагогического работника — 70,32 тыс. рублей, в ДВФУ — 447,9 тыс. рублей, при этом удельный вес научно­-педагогических работников, защитивших кандидатские и докторские диссертации, вполне сопоставим с федеральными университетами.Что же касается тех материй, которыми живет и дышит университет, то можно констатировать, что в БГУ действительно сложились научные школы, по которым он ведет передовую работу в стране. Например, университет сегодня прочно занял лидерские позиции в России в развитии интегративной (восточной и западной) медицины и медицинской биотехнологии и подготовке специалистов в этой сфере. Вошел в число ведущих вузов страны в научно­исследовательской и образовательной деятельности в востоковедении. БГУ добился значительных результатов в исследованиях экосистем озера Байкал и его бассейна и др.В течение последних двух лет университет активно формировал почву для внедрения проектной деятельности. Старший преподаватель кафедры эконометрики Андрей Кутумов так поясняет развитие университета в этом направлении: «Все наши наработки достигли своей критической массы именно в этом году. Так, мы приняли участие в научно-­образовательном интенсиве «Остров 2035» на базе Сколково. Основываясь на этом опыте, провели уже собственную стратегическую сессию. Разработано и представлено 16 проектов по развитию БГУ, из них одобрено 11. Что важно, все они поддержаны как научно­-методическим, так и финансовым обеспечением. Это все привело к тому, что нам потребовался собственный проектный офис, который мы открыли».В университете активно занимаются развитием международного сотрудничества. В Китае, Монголии, Республике Корея, Японии, Германии, Польши и других странах есть надежные партнеры, с которыми осуществляется совместная образовательная деятельность и обмен студентами. А Восточный институт БГУ входит в пять лучших центров по подготовке восточным языкам в России. Германская служба академических обменов, реализующая программу DAAD, также включила БГУ в топ 20 вузов, которые лучше всего работают по этой программе, как по студентам, так и по преподавателям. Показательно, что Институт Конфуция БГУ в 2017 году был признан китайскими экспертами лучшим в России, а в 2018 — уже лучшим в мире.Основным критерием признания эффективности научной деятельности являются показатели публикаций в соответствующих изданиях. Так вот, по данным мониторинга эффективности вузов, университет сохраняет стабильные позиции по объему НИОКР на одного научно-­преподавательского работника. По сравнению с 2015 годом, наблюдается рост числа публикаций сотрудников вуза. Вместе с этим растет и цитируемость публикаций в этих базах. Университет выпускает 12 научных журналов (в 2015 году было восемь), из них три журнала входят в перечень рецензируемых научных изданий.В большинстве рейтингов, где фигурирует Бурятский государственный университет, он занимает первые места в ряду ведущих университетов Дальневосточного федерального округа. При этом позиции Бурятского государственного университета в большинстве рейтингов за последние годы значительно укрепились. Так, в рейтинге востребованности вузов в РФ 2018 (классические университеты), проводимом Социальным навигатором МИА «Россия Сегодня», университет поднялся с 61­-й позиции в 2015 году до 35-­го места на начало 2019 года (из 87 вузов). В рейтинге изобретательской активности университетов, который проводится аналитическим центром «ЭКСПЕРТ», вуз улучшил свои показатели по сравнению с прошлым годом — находясь в 100 лучших вузов России, занял позицию 33–35 на 2019 год (в 2018 — 44–49-­е место). В международном веб-­рейтинге лучших мировых вузов Webometrics БГУ показывает положительную динамику и к концу 2019 года вошел в 100 лучших российских вузов, заняв 93-­е место (из 1129 вузов РФ) и 3923-­е (11997 вузов мира) место в мире, а годом ранее занимал 160-­ю позицию в РФ и 5986-­е место в мире.Все это не может не сказываться на качестве образования в БГУ. Университет для многих студентов становится тем фундаментом, на основании которого можно успешно строить свою карьеру, причем не опасаясь за качество базовых навыков.Большое внимание уделяется социальному обеспечению профессорско-­преподавательского состава БГУ. Выполняются «майские» указы президента по повышению заработной платы и составляют 204,64% к средней заработной плате по экономике региона.— В прошлом году в соцсетях были публикации, как некоторые молодые педагоги написали, что получают небольшую зарплату. Соглашусь, хотелось бы еще больше стимулировать преподавателей, чтобы они точно оставались в регионе. Но, даже опираясь на наши ограниченные ресурсы, стараемся оказать возможную помощь. В конце прошлого года решением ректората всем молодым педагогам до 30 лет дали единовременную премию по 50 тыс. рублей. В этом году такая практика будет продолжена. Может быть, в том числе поэтому их количество увеличилось с 30 до 37 человек. А вообще наш университет стремится стимулировать людей, которые эффективно работают. С учетом этого премия для некоторых преподавателей составит под 200 тыс. рублей, — пояснила проректор Елена Ванчикова.А вот следующий факт был впервые осуществлен за всю историю университета. Под конец года сдан дом преподавателей БГУ. Такое большое дело удалось сделать благодаря большой коллективной работе сотрудников БГУ и университета. Созданный жилищн-о­строительный кооператив «Очаг» в 2017 году заложил фундамент дома, а сейчас счастливые новоселы получают ключи.Приемные кампании студентов на бюджетную основу за последние четыре года стабильно успешны. Не было потеряно ни одного бюджетного места. То есть весь государственный заказ на подготовку специалистов университетом выполняется. Отметим рост и коммерческого набора студентов. Что свидетельствует о возрастающей востребованности специальностей.Значительно расширилась география зачисленных студентов. По сравнению с прошлыми годами, количество заявлений из других регионов увеличилось — на текущий год поступили заявления из 46 регионов России. Это ли не свидетельство роста узнаваемости БГУ. Более того, университет уверенно расширяет свою работу на международном рынке. Расширяются география и количество иностранных студентов в БГУ. Сегодня в БГУ — под сотню иностранных студентов. А в ноябре ректором проведена встреча с заместителем председателя Маджлиса Узбекистана, по результатам которой заключен ряд соглашений, которые позволят со следующего года начать обучение студентов из Узбекистана.Особое внимание руководство вуза уделяет укреплению и развитию материально-­технической базы, ежегодно увеличивается финансовое обеспечение таких мероприятий. Так, если в 2018 году общий объем средств на текущий ремонт составил 5 046 тыс. рублей, что уже являлось крупнейшим выделением средств, то в 2019 году объем средств уже составил 5 200 тыс. рублей, которые на текущий момент освоены на 100%, выполнены все плановые мероприятия.В прошлом году за счет внебюджетных средств в объеме 8,5 млн рублей разработана проектно­-сметная документация для строительства студенческого общежития по ул. Пушкина, 25, получившая положительные заключения Главгосэкспертизы России. На основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации предусмотрено финансирование строительства этого общежития на сумму 354,5 млн рублей. Строительство уже идет, планируемый ввод в эксплуатацию — 2022 год.Из федерального бюджета выделено 10 млн рублей на капитальный ремонт объектов недвижимости университета. Так, выполнены: капитальный ремонт фасада главного корпуса; значительный объем работ на стадионе БГУ (приведены в порядок футбольное поле, подтрибунные помещения, спорткомплекс БГУ, отремонтирован лукодром и построена хоккейная коробка); работы по замене теплосетей и внутреннего отопления в учебных корпусах.Скажем откровенно, ранее 2015 года работа по укреплению материально-­технической базы была слабо организована, поэтому налицо были признаки износа оборудования, сетей, зданий и даже некоторой обветшалости. Однако при сохранении текущей динамики работ в ближайшие годы данная проблематика будет полностью снята.Нам удалось узнать и мнение ректора БГУ Николая Мошкина по поводу итогов 2019 года.— В первую очередь хочу поздравить студентов, коллектив университета и всех жителей Бурятии с Новым годом! Желаю счастья, здоровья и успехов в реализации поставленных целей!А по существу вашего вопроса, когда наша команда начинала работу, то достаточно быстро стало очевидно, что ресурсов у нас, к сожалению, очень ограниченное количество — как финансовых, так и временных. Называя вещи своими словами, в 2015 году наступил момент принимать решение — либо университет останется рядовым региональным российским вузом, либо можно попытаться переломить ситуацию, консолидировать имеющиеся ресурсы и совершить рывок. Чего греха таить, в первом случае будущее университета было бы совсем уж не безоблачным. А во втором — мы бы сами стали во многом формировать правила игры, генерировать повестку, тренды, как в регионе, так и на федеральном уровне. Мы выбрали второй вариант, при этом опираясь на многолетние традиции, сложившиеся в БГУ. Например, самым важным считаю возвращение университету имени Доржи Банзарова. А в остальном что-­то уже получилось сделать, над чем-­то продолжаем работу. В любом случае у университета сегодня есть стратегия, энергия, кадры, а значит, и будущее.Александр Михайлов для «Номер один»Фото: russianstock.ru