В Бурятии среднюю школу обезопасят от электросетей

Местные жители пожаловались в ОНФ на проблемы с безопасностью учащихся Мысовской средней общеобразовательной школы №56



В Бурятии начала обустраиваться охранная зона вдоль кабельной линии электрических сетей вокруг школы в городе Бабушкине. Это произошло после обращения представителей Народного фронта в органы местной власти, сообщили в республиканском исполкоме ОНФ.



Ранее активисты ОНФ провели рейд в Кабанском районе, в ходе которого местные жители пожаловались на проблемы с безопасностью учащихся Мысовской средней общеобразовательной школы №56. Вокруг школы велись строительные работы, территорию огораживали металлическим забором, в процессе чего был поврежден электрический подземный кабель. Причина заключалась в несогласованности проводимых работ между администрацией школы и Кабанскими районныим электрическими сетями (РЭС).



Кроме того, согласно договору купли-продажи муниципального имущества, Кабанскими РЭС были приняты электрические сети от муниципального образования «Бабушкинское». Но на момент передачи электросетей бывшим собственником не были определены охранные зоны, а также не предоставлены схемы прокладки кабелей.



«Чтобы не допустить подобных ситуаций и предотвратить угрозу жизни и здоровью детей, мы направили запрос в министерство образования и науки Бурятии. Просим провести разъяснительную работу с директорами школьных и дошкольных образовательных учреждений по поводу предварительного согласования строительных работ с ресурсоснабжающими организациями, в частности с электроэнергетиками. По информации филиала МРСК «Сибирь» - «Бурятэнерго», работы по определению охранных зон проводятся в рабочем порядке», - прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ Максим Киреенко.



Фото: ОНФ

