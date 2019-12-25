Неработающим пенсионерам с 1 января проиндексируют страховые пенсии

Выплаты вырастут у более 183 тыс неработающих пенсионеров республики



В Бурятии с 1 января самой первой в 2020 году будет проведена индексация пенсий более 183 тыс неработающим пенсионерам, сообщили в республиканском отделении Пенсионного фонда России.



Все пенсии, а это страховая по старости, страховая по инвалидности и страховая по случаю потери кормильца, увеличатся на 6,6 %. Размер индексации связан с увеличением стоимости одного пенсионного коэффициента в 2020 году, которая составит 93 руб.



Также с 1 января до 5 686,25 рублейувеличится размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. С учетом этого размера будет определяться размер фиксированной выплаты для разных категорий пенсионеров.



Так, к страховой пенсии по старости, к страховой пенсии по инвалидности (за исключением пенсии по инвалидности III группы) фиксированная выплата будет установлена в сумме 5 686,25 руб.



Фиксированная выплата к страховой пенсии по инвалидности III группы, а также к страховой пенсии по случаю потери кормильца с 1 января 2020 года увеличится с 2 667,10 рублей до 2 843,13 рублей в месяц.



Пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше, а также инвалидам первой группы размер фиксированной выплаты с учетом повышения составит 11 372,50 руб в месяц.



Пенсионерам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, например, дети в возрасте до 18 лет, дети, обучающиеся по очной форме в колледжах и вузах, выплатак пенсии с января увеличится в зависимости от количества иждивенцев:

1 иждивенец – 7 581,67 рублей в месяц,

2 иждивенца – 9 477,08 рублей в месяц,

3 и более иждивенца – 11 372,50 рублей в месяц.



Об индексации пенсии работающим пенсионерам



Работающие пенсионеры с января 2020 года пенсию получат в привычном размере. В Бурятии на сегодня работают 47 481 пенсионеров. После увольнения пенсии с учетом всех повышений они начнут получать после того, как в Пенсионный фонд поступят сведения от работодателей, подтверждающие факт их увольнения.

Так, при увольнении с работы в декабре 2019 года пенсия с индексацией начнет выплачиваться с марта 2020 года, а за период с января 2020 года будет произведена доплата пенсии. То есть январскую прибавку к пенсии они получат в марте 2020 года.



Неработающим пенсионерам с «сельским» стажем



В 2020 году Пенсионный фонд продолжит работу по уточнению «сельского» стажа неработающих пенсионеров для перерасчета фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности. С 2019 года такой перерасчет производится неработающим пенсионерам-сельчанам, которые имеют не менее 30 лет работы в сельском хозяйстве, уволены с работы и проживают в сельской местности. В частности, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с учетом сельской надбавки в новом году составит 7 107 руб 81 коп, с учетом северного коэффициента - 8 813 руб 69 коп.



Уточнение сведений проводится по материалам выплатных дел. В случае отсутствия в ПФР необходимых сведений, граждане могут представить подтверждающие документы самостоятельно. С 2020 года перерасчет пенсий будет производиться с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление пенсионера о перерасчете с учетом «сельского» стажа. В Бурятии повышенный размер фиксированной выплаты к пенсии получают более 5 тыс сельчан.



Об индексации социальных выплат и социальных пенсий



С 1 февраля на 3,8% вырастут ежемесячные денежные выплаты, которые получают вместе с пенсией федеральные льготники: инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, члены семей погибших военнослужащих, граждане, пострадавшие от последствий радиации, инвалиды всех групп, в том числе дети-инвалиды.



Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные, повысятся с 1 апреля 2020 годана 7%. К числу получателей социальных пенсий относятся инвалиды с детства первой группы, инвалиды с детства второй группы, дети-инвалиды, инвалиды 1-3 групп, а также дети, потерявшие обоих родителей или одного родителя. Кроме этого, соцпенсии выплачиваются неработающим пенсионерам – представителям малочисленных народов Севера. В Бурятии к ним отнесены сойоты и эвенки.



Кроме этого, к 75-летию Победы инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, принимавших участие в военных действиях 1941-1945 годов, будет выплачена единовременная выплата 10 тыс руб.



И, наконец, с августа 2020 года работающим пенсионерам будет традиционно произведена корректировка пенсий с учетом суммы уплаченных работодателем за них страховых взносов. Размер увеличения пенсии у каждого работающего пенсионера будет индивидуальным и составит в пределах трех пенсионных коэффициентов, стоимость которого в 2020 году составляет 93 рубля.



О досрочной выплате пенсии к Новому году



Досрочное финансирование выплаты пенсий за январь 2020 будет произведено 30 декабря для получателей пенсий в следующих кредитных организациях:



- за 6 января в ОСБ № 8601 пенсионерам г. Улан-Удэ;

- за 9 января для получателей ПочтаБанка и Россельхозбанка;

- за 11 января – для пенсионеров Росбанка и АТБ.



Для получателей пенсий в других банках 14 и 23 января график финансирования выплаты в январе не меняется.



Доставка пенсий через отделения почтовой связи в январе 2020 года также будет производиться по установленному графику. Почтальоны начнут разносить пенсии и социальные выплаты на дом пенсионерам с 3 января. Досрочно, за праздничный день 7 января, пенсию получат пенсионеры, у которых дата доставки установлена на 7 число, но не ранее чем за три дня до этой даты.



Куда можно обратиться за консультацией с праздничные дни?



По всем вопросам жители республики могут обратиться в клиентские службы ОПФР по Республике Бурятия по месту жительства. 31 декабря прием населения будет поводиться с 8:30 до 16:30.

Также консультацию можно получить у специалистов Центра дистанционного обслуживания, который будет работать и в праздничный день, 4 январяс 9.00 до 17.00 ч.



Телефон горячей линии: 8 (3012) 29 14 14



Фото: «Номер один»