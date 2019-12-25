У жителей Бурятии отбирают землю под «дальневосточный гектар»

В скандальной ситуации будет разбираться уполномоченный по правам человека





К Уполномоченному по правам человека в Бурятии обратился ряд жителей села Кардон Тарбагатайского района по вопросу ущемления их прав на землю. В одних случаях часть земельных участков, находящихся в собственности граждан, выделена органами местного самоуправления под «дальневосточный гектар». В других – земли сельхозназначения, отмежеванные жителями под пастбища общего пользования, также распределены под «дальневосточный гектар».

Как отметили в в аппарате омбудсмена, предоставление земельных участков в соответствии с законом о «дальневосточном гектаре» не должно нарушать ранее возникшие права граждан на земельные участки.Для разрешения возникшей ситуации уполномоченный планирует провести в январе 2020 года рабочего совещания по данному вопросу с участием уполномоченных органов власти.Жители республики, права которых нарушены в связи с распределением их земельных участков под «дальневосточный гектар», могут присылать свои письменные обращения в аппарат уполномоченного (Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 7, каб. 104) либо через официальный сайт ombudsmanrb.ru.В обращениях необходимо указать место расположения земельного участка, обстоятельства распределения его под «дальневосточный гектар», в чем непосредственно выразилось нарушение прав собственников (пользователей) участков. Приложение копий документов приветствуется, но остается на усмотрение заявителей.Фото: скриншот видео egov-buryatia.ru