В Улан-Удэ лесоэкспортер не вернула в РФ валюты на 17 млн рублей

Суд признал ее виновной в нарушении требований валютного законодательства, назначив 80 тыс рублей штрафа



В Бурятии осуждена директор одной из коммерческих организаций за нарушение требований валютного законодательства РФ, сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР. Она признана виновной в «уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте Российской Федерации» (статья 193 УК РФ).



Следствием и судом установлено, что с июля 2017 года по май 2018 года директор одной из коммерческих организаций Улан-Удэ экспортировала из Российской Федерации в Китай через железнодорожный пункт пропуска Наушки Бурятской таможни в адрес трех нерезидентов пиломатериал обрезной на сумму свыше 37 млн рублей.



Срок поступления денежных средств в валюте Российской Федерации по данным поставкам на счет резидента истек апреле 2019 года. Однако в нарушение требований законодательства валютная выручка в размере 17 млн рублей, подлежащая перечислению на счет в банк от контрагентов, не поступила.



Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей.



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