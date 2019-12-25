25.12.2019
В Бурятии «сокол Жириновского» стал сказочным персонажем

В Бурятии «сокол Жириновского» стал сказочным персонажем

Руководитель фракции ЛДПР в Народном Хурале Сергей Дорош поработал Дедом Морозом

В Бурятии региональным «Дед-ЛДПР-Морозом» стал Сергей Дорош. Руководитель фракции ЛДПР в Народном Хурале развозит гостинцы по Улан-Удэ, а в районах работают активисты партии, сообщила пресс-служба республиканского парламента со ссылкой на БРО ЛДПР.

Так, накануне парламентарий вручил подарки ученикам средней общеобразовательной школы № 60 социальной адаптации детей-инвалидов. Дети рассказали Деду Морозу свои новогодние стихи и поздравления.

А сегодня Сергей Дорош поздравил с наступающим праздником   медицинский персонал отделения радиологии Бурятского республиканского клинического онкологического диспансера. Депутат выразил искреннюю благодарность медикам за их стремление помогать людям и спасать человеческие жизни, и вручил подарки от БРО ЛДПР.

Фото: buryatia.ldpr.ru
новый год поздравления ЛДПР
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