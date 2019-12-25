В Бурятии «сокол Жириновского» стал сказочным персонажем

Руководитель фракции ЛДПР в Народном Хурале Сергей Дорош поработал Дедом Морозом



В Бурятии региональным «Дед-ЛДПР-Морозом» стал Сергей Дорош. Руководитель фракции ЛДПР в Народном Хурале развозит гостинцы по Улан-Удэ, а в районах работают активисты партии, сообщила пресс-служба республиканского парламента со ссылкой на БРО ЛДПР.



Так, накануне парламентарий вручил подарки ученикам средней общеобразовательной школы № 60 социальной адаптации детей-инвалидов. Дети рассказали Деду Морозу свои новогодние стихи и поздравления.



А сегодня Сергей Дорош поздравил с наступающим праздником медицинский персонал отделения радиологии Бурятского республиканского клинического онкологического диспансера. Депутат выразил искреннюю благодарность медикам за их стремление помогать людям и спасать человеческие жизни, и вручил подарки от БРО ЛДПР.



Фото: buryatia.ldpr.ru

