В Бурятии «сокол Жириновского» стал сказочным персонажем
Руководитель фракции ЛДПР в Народном Хурале Сергей Дорош поработал Дедом Морозом
В Бурятии региональным «Дед-ЛДПР-Морозом» стал Сергей Дорош. Руководитель фракции ЛДПР в Народном Хурале развозит гостинцы по Улан-Удэ, а в районах работают активисты партии, сообщила пресс-служба республиканского парламента со ссылкой на БРО ЛДПР.
Так, накануне парламентарий вручил подарки ученикам средней общеобразовательной школы № 60 социальной адаптации детей-инвалидов. Дети рассказали Деду Морозу свои новогодние стихи и поздравления.
А сегодня Сергей Дорош поздравил с наступающим праздником медицинский персонал отделения радиологии Бурятского республиканского клинического онкологического диспансера. Депутат выразил искреннюю благодарность медикам за их стремление помогать людям и спасать человеческие жизни, и вручил подарки от БРО ЛДПР.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Главный редактор Сажинова О. А. Учредитель ООО "Тори-пресс"
Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?