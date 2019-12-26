Жители Улан-Удэ опасаются пожаров от электросчетчиков

В столице Бурятии отмечены эпизоды самовозгорания приборов





Жители Улан-Удэ обеспокоены риском пожаров, происходящих из-за самовозгораний современных электросчетчиков. Их причиной считают конструктивные недостатки, а меры по предотвращению возгораний влекут регулярные дополнительные затраты.

Как рассказал житель частного сектора в микрорайоне Аршан Виталий Серов, 4 декабря у него в доме случился пожар. Оперативная работа пожарных позволила быстро ликвидировать возгорание, но одна комната сильно выгорела, в доме пострадало много имущества. Осмотр вместе со специалистами МЧС показал, что огонь пошел от электросчетчика.- В современных недорогих электросчетчиках контакты изготовлены из железа, а не меди, как в советских дисковых счетчиках, что ухудшает их электропроводимость. И сами контакты выполнены небрежно. Из-за этого соединение с проводами постепенно ослабевает, что порождает нагревание контактов, и в итоге воспламенение. Вдобавок, у современных счетчиков корпус не из карболита, как у советских счетчиков, а из дешевого пожароопасного пластика, - говорит Виталий Серов.После пожара он стал собирать информацию об аналогичных происшествиях и обнаружил, что такие эксцессы не редкость. В сети есть ролики, где владельцы демонстрируют самопроизвольно загоревшиеся электросчетчики.Подобное происшествие имело место и у другого улан-удэнца – Олега Шивкова. Правда, до возгорания не дошло – он вовремя спохватился. Он также считает, что причиной стало нагревание ослабевших контактов. Отметим, и он, и Виталий Серов - инженеры-электронщики, и в электротехнике разбираются хорошо.Проблему решает периодическое подтягивание контактов. По словам Виталия Серова, ее желательно делать примерно раз в полгода. Но граждане не могут сделать этого самостоятельно – контакты скрыты опломбированной крышкой счетчика, а нарушение пломбы влечет крупный штраф. Необходимо вызывать уполномоченного на это специалиста, что обойдется в 600-700 рублей.В пресс-службе «МРСК Сибири» прокомментировали, что указанные случаи единичны. В пресс-службе МЧС Бурятии рассказали, что в ноябре 2019 года зафиксировано 29 пожаров по причине неисправности электропроводки, но статистики в разрезе более конкретных причин нет, а отдельных жалоб на возгорание электросчетчиков не поступало.Тем не менее, гражданам, особенно жителям частного сектора, имеет смысл принять меры безопасности и на всякий случай проверить состояние контактов на бытовых приборах энергоучета. Ведь пожар в доме – всегда серьезный ущерб.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС