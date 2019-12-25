Новогодние каникулы большинство россиян проведут дома с семьей

Новогодние каникулы более трети россиян проведут дома, но каждый шестой будет работать, сообщает результаты своего опроса на праздничную тему сервис по поиску работы Superjob
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Согласно результатам опроса, 38% россиян планируют провести новогодние каникулы дома, самые популярные варианты времяпрепровождения - общение с семьей и полноценный сон. Еще 16% опрошенных собираются работать: «Я предпочитаю в новогодние каникулы зарабатывать, а не тратить»; «Отработаю три смены за двойную оплату».
Поехать в гости на новогодние праздники хотят 9% опрошенных, а 5% планируют отдохнуть на даче. В путешествие по России собираются отправиться 4% респондентов, наиболее популярные города для отдыха — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Самара. И лишь один из 100 опрошенных планирует отдохнуть на новогодних каникулах за границей: в Италии, Финляндии, США, Индии или Таиланде.
Работать в новогодние каникулы мужчинам предстоит чаще, чем женщинам (18 и 14% соответственно). Однако больше всего тех, кто соглашается на работу в праздники, - среди респондентов с заработной платой от 80 тыс рублей в месяц (19%).
По данным Superjob, реже всего россияне планировали работать в новогодние каникулы в декабре 2010 года (9%). Сегодня же число тех, кто планирует выйти на службу 1-8 января, чуть больше, чем обычно - 16%.
Фото: pixabay.com
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