Депутаты горсовета Улан-Удэ изучают возможность пересадочного тарифа на маршрутах

В улан-удэнской системе перевозки пассажиров назрели корректировки. По словам депутата Улан-Удэнского горсовета Сергея Бурдикова, председателя комитета городского хозяйства, транспорта и связи, «комитет по транспорту (городской администрации – прим.) до конца месяца должен нам предоставить варианты создания специализированных выделенных полос для пассажирского транспорта там, где это можно организовать».
В отношении мест, где нет возможности обустроить такие выделенные полосы, депутатам должны представить иные варианты улучшения системы пассажироперевозок
«Наша задача создать более удобные условия для горожан. Самые проблемные направления – это с Левого берега, участок на проспекте 50-летия Октября. Там есть промежуточные решения. Будем рассматривать их», - отметил Сергей Бурдиков.
Депутат сообщил, что по одному из маршрутов будет проводиться эксперимент с внедрением пересадочных тарифов.
«Автобусы там большие. Когда попадают в «пробку» в центре города, происходит задержка и у них увеличивается интервал движения. Из-за этого они не могут вывезти людей. Мы, соответственно, просим комитет по транспорту, чтобы часть маршрута перевели на сокращенный режим. Чтобы они доезжали до трамвая и люди на каких-то льготных условиях ехали дальше на трамваях», - описывает идею депутат Бурдиков.
В настоящее время депутаты, по избирательным округам которых проходит этот маршрут, проводят встречи с населением, консультации на предмет того, как к этой идее относятся простые жители.
В Улан-Удэ идет разработка технического задания по исследованию пассажиропотока. Комитет мэрии по транспорту должен его подготовить.
«Мы устанавливали срок до конца месяца. Но, к сожалению, они не успевают. Потому что разработчики говорят, что за такой короткий срок можно неправильно составить техзадание, совершить ошибки, которые потом будет тяжело исправить. Просят продлить срок на разработку техзадания до конца января», - говорят в горсовете.
Идея запустить в «сотые» кварталы троллейбусное движение не нашла поддержки в муниципальной власти.
«Туда запланирован трамвай. Предусмотрена уже площадка для разворота, трамвайное «кольцо». Это уже есть в городских планах. Определены маршруты движения. Создавать троллейбусный парк, когда есть мощности по обслуживанию трамваев, неразумно. Надо развивать трамвайное движение», - принципиально настроен Сергей Бурдиков.
При участии депутатов в совершенствовании системы пассажироперевозок в столице республики, оно, несомненно, пройдет в нужном русле и реально поможет столице республики.
Фото https://gazeta-n1.ru/stock/
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