Культурная программа на понедельник и вторник

Мы расскажем, чем занять себя в столице Бурятии сегодня, и что запланировать на завтра



События



7 января, вторник, в 14.00 - театрализованная концертная программа «Рождественский подарок». (0+)

Адрес: КДЦ «Рассвет», ул. Краснодонская, 2А.

Справки по телефону: 25-12-30.



С 27 декабря по 12 января в 12.00, 15.00, 18.00 - новогоднее шоу «Год тюленя». (0+)

Адрес: парк «Юбилейный».

Справки по телефону: +7924-010-21-21



2-7 января в 11.00, 14.00 - новогодний спектакль «Приключения Буратино». (6+)

Адрес: КТЦ «Феникс», ул. Терешковой, 1.



2-7 января в 15.00 - цирковое шоу «Золушка в королевстве хищников». (0+)

Адрес: Цирк-шапито «Адреналин», ул. Корабельная, 41.

Справки по телефонам: 69-71-72, 67-91-32.



2-7 января в 11.00 - спектакль-шоу «Технокач. История настоящих героев». (6+)

Адрес: ТРЦ Capital Mall, пр. Автомобилистов, 4А. Театры



ГАУК РБ «Бурятский государственный академический театр оперы и балета имени н. а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова»



6 января, в 10.30, 13.00, 15.30 - Премьера! «Волшебник Изумрудного города», музыкальная сказка. (0+)



7 января, вторник, среда, в 12.00, 17.00 - «Новый год у Лукоморья», балетная школа Морихиро Ивата. (0+)



Адрес: ул. Ленина, 51.

Справки по телефону: 21-36-00.



ГАУК РБ «Государственный русский драматический театр имени Н.А. Бестужева»



2-8 января, в 10.30, 13.00, 15.30 - по мотивам сказки Г.-Х. Андерсона. «Снежная королева», сказка-фэнтези в 1 действии. (0+)



2-8 января, в 12.00, 14.00 - «Самый лучший подарок», музыкально-игровая сказка. (0+)



Адрес: ул. Терешковой, 1А.

Справки по телефонам: 23-50-10.

Музеи, выставки



До 23 февраля 2020 года - выставка рыб «Подводный мир». Посетителей ждут акула, пираньи, мурены и другие редкие рыбы тропических водоемов нашей планеты. В рамках выставки проводится экскурсия, на которой можно узнать о жизни этих удивительных и загадочных существ под водой. (0+)



Адрес: ТРЦ Capital Mall, пр. Автомобилистов, 4А.



Музей истории Бурятии им. М. Н. Хангалова



Выставка «Герой Отечества», посвященная выдающемуся полководцу, маршалу Советского Союза Константину Константиновичу Рокоссовскому (1896-1968). Мероприятие приурочено к 75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На выставке представлены личные вещи (погоны, документы, личное дело и фотографии), в том числе и со школьного музея села Желтура Джидинского района (портсигар, маршальские погоны, воспоминания, фотографии).



Выставка «Жизнь замечательных людей», посвященная 130-летию со дня рождения Хоца Намсараева.



Адрес: ул. Профсоюзная, 29.

Справки по телефону: 21-40-08.



Художественный музей им. Ц. С. Сампилова



До 18 января - выставка работ заслуженного деятеля искусств Монголии Раднаажава Лхамсурэна (1948-2017) «Дыхание вечности». (0+)



Персональная выставка Виктории Рабжаевой «От идеи к ...». На выставке представлено свыше 40 живописных и графических скульптурных произведений, разных жанров, выполненных в авторской манере, с элементами стилизации образов. (0+)



Выставка «Вперед, к Победе!». Национальный музей Республики Бурятия в преддверии значительного события для истории России и мира 75-летия Великой Победы начинает цикл выставочных проектов «Великая Отечественная война в творчестве художников России и Бурятии» с открытия выставки «Вперед, к Победе!». (0+)



Справки по телефону: 21-43-93.

Адрес: ул. Куйбышева, 29.



«Этнографичеcкий музей народов Забайкалья».



До 14 января – выставка елочных игрушек. (6+)



Адрес: пос. Верхняя Березовка, 17 Б.

Справки по телефонам: 33-25-10, 44-33-10.

