Перевозчики Улан-Удэ не могут доказать тариф

Горсовет Улан-Удэ внес ясность в ситуацию с ценами на проезд



Члены Улан-Удэнского городского совета депутатов успокоили горожан, которые боятся скорого повышения оплаты за проезд в маршрутках г. Улан-Удэ. Как прямо заявил депутат Анатолий Белоусов, перевозчики пока не могут доказать свой тариф (запрашиваемый повышенный тариф – прим.)».



«Пока комитет экономического развития (горадминистрации – прим.) рассматривает документы «маршрутчиков», - говорят депутаты горсовета.



Говоря о перспективах повышения цены проезда в маршрутках, в целом, о транспортно-пассажирской сфере, председатель горсовета Чимит Бальжинимаев подчеркивает, что «возникает очень много вопросов».



Он указывает на важность данной темы, и говорит, что власть наращивает внимание к данному направлению.



«Надо подходить комплексно. Тариф – это только маленькая часть проблемы. Мэр города анонсировал, что появится заместитель мэра по транспорту, который также будет решать вопросы по улучшению маршрутной сети, качества обслуживания и т. д., чтобы создать более комфортные условия для жителей. Депутаты принимают непосредственное участие в этом», - говорит председатель городского парламента.



Фото "Номер один"







