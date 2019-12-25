Бичура сохраняет славу «житницы Бурятии»

В ТОП-3 рейтинга аграрных районов республики также вошли Тарбагатайский и Селенгинский



Ежегодный рейтинг муниципальных образований, внесших наибольший вклад в развитие агропромышленного комплекса Бурятии по итогам нынешнего года, уверенно возглавил Бичурский район, сообщили в министерстве сельского хозяйства республики, которое составляет рейтинг.



Самым ярким событием года в районе стало получение рекордного урожая зерновых культур за последние десять лет – 20,7 тыс тонн при средней урожайности 20,6 центнера с гектара. Валовый сбор превысил уровень 2018 года в 2,3 раза. Самый весомый вклад внесли хлеборобы ООО «Победа», собравшие практически половину урожая зерна в районе.



В районе выросли посевные площади зерновых культур на 1869 гектаров, введена в эксплуатацию мелиоративная система ООО «Бичура» на площади 200 гектаров, проведено обновление парка сельскохозяйственной техники на общую сумму 25,0 млн рублей. Бичуряне экспортировали племенной скот мясной породы в Казахстан (ООО «Победа», ООО «Иверия», ООО «Бичура Лес»), в муниципалитете компанией ООО «Мясоопторг» открыт убойный цех. Кроме того, «Бичурский маслозавод» наращивает закупки молока не только за счет работы собственных приемных пунктов в 10 селах района, но и за его пределами.



В активе Бичурского района также активная поддержка малых форм хозяйствования. Всего обладателями грантов стали 33 крестьянских (фермерских) хозяйства, в том числе в 2019 году – шесть фермеров с проектами по развитию мясного и молочного скотоводства.



Более того, районом оказывается поддержка АПК из муниципального бюджета – с текущего года начато предоставление субсидий личным подсобным хозяйствам, занимающимся производством и реализацией молока на перерабатывающие предприятия с дифференцированной ставкой в зависимости от сезона.



В топ-3 рейтинга районов, вносящих наибольший вклад в увеличение продукции АПК, также вошли Тарбагатайский и Селенгинский районы.



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz

