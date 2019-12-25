В Бурятии снят домашний арест с главы Заиграевского района

Расследование уголовного дела в отношении Александра Бурлакова, обвиняемого в «превышении должностных полномочий», продолжается



В Бурятии изменена мера пресечения главе Заиграевского района Александру Бурлакову, обвиняемому в «превышении должностных полномочий» (часть 2 статьи 286 УК РФ), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



На начальном этапе расследования он был взят под стражу, которая в последующем была изменена на домашний арест, срок которого был продлен судом по ходатайству следствия. Однако, в связи отменой этого решения судом апелляционной инстанции в настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Помимо этого судом по ходатайству следствия Бурлаков временно отстранен от должности главы муниципального образования. Расследование уголовного дела в отношении него продолжается.



Напомним, что по данным следствия, 21 ноября 2018 года Бурлаков своим распоряжением незаконно и необоснованно ввел режим «чрезвычайная ситуация» в поселке Заиграево и селе Новая Брянь Заиграевского района, указав в документе о якобы критическом запасе топлива на котельных предприятий ЖКХ этих населенных пунктов и низкой температуре в жилых помещениях. В результате этого из фонда финансирования непредвиденных расходов правительства Бурятии в бюджет Заиграевского район были перечислены более 12 млн рублей для приобретения угля. Из этой суммы почти 5 млн рублей необоснованно, без какой-либо необходимости, затрачены на приобретение угля для двух коммерческих коммунальных организаций, обслуживающих котельные, хотя в них имелся достаточный запас своего топлива. Таким образом, в результате незаконных действий Бурлакова бюджету Бурятии причинен ущерб.



В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на завершение предварительного расследования и передачу уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.



Фото: «Номер один»

