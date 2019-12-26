В Бурятии директора школы наказали за нарушение на торгах

Вместо победившего подрядчика работы выполнял другой





Прокуратура Бурятии выявила нарушение законодательства о закупках в одной из средних школ Джидинского района.

«Учреждение без конкурса заключило контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания с предприятием уголовно-исполнительной системы ФГУП «Владимирское». По закону, заказчики могут заключить муниципальный контракт без проведения конкурентных процедур в случае, если выполнение работ осуществляется предприятием уголовно-исполнительной системы. Однако предусмотренные контрактом работы в полном объеме провело не учреждение ФСИН, а субподрядная организация ООО «СетьСтройМонтаж», рассказали в надзорном ведомстве.За допущенное нарушение директор школы привлечен к административной ответственности и оштрафован.Фото: «Номер один»