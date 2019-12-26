В Улан-Удэ распахнут двери два новых кинотеатра

Благодаря программе Фонда кино в Бурятии за год открылось девять новых кинотеатров



В Улан-Удэ сегодня открываются два новых кинотеатра в домах культуры им. А.П. Вагжанова (мкрн Вагжанова) и «Авиатор» (мкрн Аэропорт), сообщили в министерстве культуры Бурятии.



Новый кинозал в мкрн Вагжанова, где живут более 7 тыс человек, находится в шаговой доступности для его жителей, а другой ближайший кинотеатр находится в центре города. Посетители смогут посмотреть новинки кинематографа по демократичным ценам. Стоимость билета составит около 150 руб.



«Авиатор» является центром культуры сразу нескольких отдаленных микрорайонов - Аэропорт, Сокол, Солдатский, Исток - с общей численностью населения около 14 тыс человек. Зрительный зал ДК имеет 150 посадочных мест.



В кинозалы приобретено современное оборудование класса 3D. А система тифлокомментирования обеспечит доступность кинопоказов незрячим и слабовидящим людям, а также людям с одновременным нарушением зрения и слуха, использующим слуховые аппараты.



Напомним, в 2015 году Фонд кино запустил программу кинофикации отдаленных населенных пунктов России с численностью жителей до 500 тыс человек. Ситуация была плачевная - в отдаленных регионах не было кинотеатров, начиная с советских времен. По оценкам экспертов, 40% населения России не имело доступа к современным кинозалам.



В итоге в 2019 году в Бурятии открылись девять кинотеатров, из них два в отдаленных районах Улан-Удэ и шесть в районах Бурятии: в Кабанском, Бичурском, Заиграевском, Прибайкальском, Кижингинском, Еравнинском и в городе Северобайкальске.



Всего за время действия программы с 2015 по 2019 годы в 79 регионах страны открылось 789 кинозалов. Их посетили более 15,7 млн зрителей, создано свыше 180 тыс новых зрительных мест. Ежеквартально в переоборудованных кинозалах демонстрируется не менее 50% сеансов отечественных фильмов. В течение шести лет ежегодно Фонд кино выделяет средства на создание 200 кинозалов. Так, к концу 2024 года будет создано 1200 кинозалов. Сумма гранта на оснащение одного кинотеатра составляет около 5 млн рублей.



Фонд: minkultrb.ru

