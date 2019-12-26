Китай скоро завершит «туалетную революцию»

В турзонах КНР в 2019 году установлено или отремонтировано более 22 тыс заведений бренда «М и Ж»





С начала 2019 года в туристических зонах Китая установлено или отремонтировано 22,3 тыс туалетов, что составило 117 проц от годовой цели, сообщило



Начиная с 2018 года, число установленных или отремонтированных туалетов на территории туристических зон по всей стране достигло 52,6 тыс, что составило 89 проц от намеченной на 2018-2020 годы цели, сказал ответственный сотрудник МКТ Ли Хун.



МКТ также сотрудничает с китайской компанией «Байду» (Baidu) в разработке онлайн-карты с указанием местоположения туалетов для туристов, которая помогает им найти близлежащие туалеты с помощью приложения Baidu Map.



На сегодняшний день, по словам Ли Хуна, на цифровой карте отмечено около 98 тыс туристических туалетов.



В 2015 году Китай запустил «туалетную революцию», чтобы увеличить количество туалетов и повысить их уровень санитарно-гигиенических условий на территории туристических зон.



Отметим, в Бурятии «туалетная революция», о необходимости которой давно говорят не только большевики, пока не начиналась. Разумеется, нет и никакой статистики о планах в этом направлении и отчетов об их выполнении.



Фото: pixabay.com С начала 2019 года в туристических зонах Китая установлено или отремонтировано 22,3 тыс туалетов, что составило 117 проц от годовой цели, сообщило Синьхуа со ссылкой на министерство культуры и туризма (МКТ) КНР.Начиная с 2018 года, число установленных или отремонтированных туалетов на территории туристических зон по всей стране достигло 52,6 тыс, что составило 89 проц от намеченной на 2018-2020 годы цели, сказал ответственный сотрудник МКТ Ли Хун.МКТ также сотрудничает с китайской компанией «Байду» (Baidu) в разработке онлайн-карты с указанием местоположения туалетов для туристов, которая помогает им найти близлежащие туалеты с помощью приложения Baidu Map.На сегодняшний день, по словам Ли Хуна, на цифровой карте отмечено около 98 тыс туристических туалетов.В 2015 году Китай запустил «туалетную революцию», чтобы увеличить количество туалетов и повысить их уровень санитарно-гигиенических условий на территории туристических зон.Отметим, в Бурятии «туалетная революция», о необходимости которой давно говорят не только большевики, пока не начиналась. Разумеется, нет и никакой статистики о планах в этом направлении и отчетов об их выполнении.Фото: pixabay.com