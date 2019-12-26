Политтехнологи признали Бурятию «невозмутимым» регионом

Жителей республики волнуют внутренние проблемы, а не федеральные





Самыми тревожными регионами в 2019 году были Москва, Санкт, Петербург, Красноярский и Приморский край, а также Архангельская, Челябинская, Свердловская, Мурманская, Новосибирская и Иркутская области. К такому выводу пришли в Компании развития общественных связей (КРОС), сообщает «КоммерсантЪ» . Бурятия попала в список «невозмутимых».

Рейтинг составлен на основе постов и комментариев в соцсетях жителей российских регионов, которые они размещали в течение 2019 года на темы из федеральной информационной повестки. Эксперты разделили регионы на три группы в зависимости от их восприимчивости к новостям из федеральных СМИ. Так, к числу «встревоженных», то есть наиболее остро реагирующих на то, что происходит в российском обществе, эксперты отнесли Москву, Санкт-Петербург, Красноярский и Приморский край, а также Архангельскую, Челябинскую, Свердловскую, Мурманскую, Новосибирскую и Иркутскую области.«Уравновешенными» субъектами, где пользователи проявляли «здоровую обеспокоенность текущей ситуацией», названы Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Тюменская, Псковская, Воронежская, Томская, Смоленская, Владимирская, Тульская и Калининградская области.«Невозмутимыми» регионами, живущими вне федеральной повестки и тревожащимися скорее о внутренних проблемах, чем федеральных, по мнению экспертов, являются Чечня, Северная Осетия, Ингушетия, Мордовия, Якутия, Бурятия, Камчатский край, а также Сахалинская, Ленинградская, Костромская области.В исследовании отмечается, что москвичей в этом году больше всего волновала возможная война с Украиной, гонка вооружений, изоляция российского интернета, рост международной напряженности, запрет санкционных продуктов, дефицит лекарств, авиакатастрофы, радиационные загрязнения, произвол правоохранительных органов, недопуск российских спортсменов на будущую Олимпиаду, ожидаемый рост цен в следующем году. Тогда как, например, в Архангельской области самыми обсуждаемыми темами были мусорная проблема и радиационное загрязнение, а в Краснодарском крае — беспризорные собаки, лесные пожары и нападения медведей.В целом уровень тревожности в обществе в уходящем году был не очень высоким — волновались в основном мегаполисы, большая часть страны жила спокойно, прокомментировал “Ъ” данные рейтинга автор исследования, директор аналитического департамента КРОС Андрей Лебедев. «Почти половина регионов попали в список "уравновешенных", то есть тревоги там если и возникают, то быстро сходят на нет,— считает он.— Это как защитная реакция организма, и далеко не все федеральные тревожности там вообще нашли отклик».Фото: «Номер один»