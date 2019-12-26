В Бурятии продолжают торговать сомнительными продуктами

В магазине Нижнеангарска обнаружено 114 кг курятины без документов



В магазине Нижнеангарска обнаружено 114 кг продукции без ветеринарных документов в результате внеплановой проверки в отношении ИП Кубрикова, проведенной инспектором Россельхознадзора, сообщили в управлении ведомства по Иркутской области и Бурятии.



Всего в магазине продавались без ветеринарно-сопроводительных документов: 23 кг окорочков, 3 кг куриной грудки, 55 кг свиного рагу, 5 кг куриных плечиков, 1,5 кг куриной печени и 26,5 кг цыплят бройлеров. В отношении предпринимательницы возбуждено административное производство по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства». Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.



Между тем, с начала декабря при мониторинге ФГИС «Меркурий» в Бурятии выявлено четыре схемы нелегального оборота животноводческой продукции



Так, одно предприятие использовало для производства продукцию с истекшим сроком годности, другое не указало при производстве используемое сырье, в третьем случае в адрес хозяйствующих субъектов поступило 760 кг сливочного масла с указанием производственной площадки, не прикрепленной к хозяйствующему субъекту в информационной системе «Цербер», точный адрес производства продукции отсутствовал. В четвертом случае в ноябре текущего года предприниматель оформил электронный ветеринарный сертификат на 39 кг мяса птицы, срок годности которого истек еще в мае этого года.



Работа в ФГИС «Меркурий» для этих уполномоченных лиц заблокирована на различные сроки.



Фото: 38fsvps.ru

