В Бурятии выявлено загрязнение шлаком реки Бичура

Региональное отделение ОНФ требует найти виновных в нелегальном складировании опасных отходов



В Бурятии возбуждено административное производство по факту загрязнения реки Бичура. В отношении неустановленных лиц направлен запрос в полицию, сообщили в региональном отделении ОНФ.



Ранее в него поступило обращение от жителей села Бичура. Они просили принять меры, чтобы не допустить загрязнения окружающей среды. По сведениям сельчан, представители администрации района нелегально вывозили шлак и складировали его вдоль русла реки Бичура, хотя шлак является отходом IV класса опасности и рекомендован к утилизации. Кроме того, зафиксировано складирование строительного мусора.



По запросу активистов Бурприроднадзор провел два рейда и обследовал акваторию реки Бичура. Факт незаконного складирования шлака подтвердился. А, по сведениям Улан-Удэнского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства, которые представили жители района, это ведомство также ранее установило признаки административного правонарушения. В результате рейдов были обнаружены отвалы шлака шириной от одного до двух метров, размещенные непосредственно в водоохраной зоне прибрежной защитной полосы притока реки Бичура.



«Факт складирования шлака на берегу реки, относящейся к бассейну озера Байкал, возмутителен. Его происхождение неизвестно. Если это угольный шлак, в нем может быть повышенное содержание тяжелых и радиоактивных металлов, серная кислота. И сам по себе шлак повышает замутненность воды. Пристального внимания достоин также тот факт, что первоначально контрольные органы не усмотрели нарушение. И только настойчивость местных жителей и активистов ОНФ привела к тому, что при повторной проверке факт нарушения был установлен», - прокомментировал член регионального штаба ОНФ Евгений Кислов.



Фото: onf.ru

