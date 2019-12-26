Бурятия - четвертая в ДФО по числу полуфиналистов «Лидеров России 2020»

От республики 39 участников приглашены в полуфинал конкурса управленцев





После дистанционного этапа отбора конкурса «Лидеры России» 2019-2020 годов в очные региональные полуфиналы приглашены почти 3 тыс конкурсантов, от Дальневосточного федерального округа – 330 человек, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Приморский край – 76, Хабаровский край – 71, Якутия – 42, Бурятия – 39, Амурская область – 30, Сахалинская область – 24, Забайкальский край – 23, Камчатский край – 14, Магаданская область – 9, Еврейская АО – 2 человека.



Региональный полуфинал ДФО состоится во Владивостоке 14-17 января. В суперфинал, который пройдет с 27 марта по 31 марта, выйдут только 300 конкурсантов со всей России. Все они получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны.



В этом году в дополнение к основному конкурсу «Лидеры России» были запущены отдельные специализации. В полуфинал по специализации «Здравоохранение» приглашено 332 человека, по специализации «Наука» – 333 конкурсанта и по специализации «Финансы и Технологии» – 331 участник.



Среди участников, приглашенных в полуфиналы третьего сезона конкурса, 81% мужчин и 19% женщин. Для сравнения, во втором сезоне конкурса в полуфиналы вышли 14,3% женщин, в первом сезоне – 14,8%.



«По количеству участников, приглашенных в полуфиналы, лидирует группа в возрасте от 31 до 35 лет, затем следует возрастная категория от 36 до 40 лет и от 27 до 30 лет. Что касается иностранных участников, по итогам выполнения всех заданий дистанционного этапа конкурса приглашения в полуфиналы получили 18 представителей 8 зарубежных стран. По шесть участников из Белоруссии и Украины, по одному конкурсанту из Израиля, Казахстана, Эстонии, Польши, Латвии и Киргизии», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.



Всего в этом году на конкурс «Лидеры России 2020» поступило более 233 тыс заявок. От представителей регионов Дальневосточного федерального округа на конкурс поступило 9,6 тыс заявок. К участию в дистанционном тестировании были допущены 91,3 тыс участников – все, кто заполнил анкету, загрузил видеоинтервью и принял правила дистанционного этапа. Во втором блоке дистанционного тестирования смогли участвовать 20,2 тыс человек. Все заочные испытания прошли 2 988 участников.



Конкурс «Лидеры России» проводится автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента РФ и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Президент России Владимир Путин является председателем Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей».



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