В Улан-Удэ нашли 32 опасные горки

В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции инспектируют улицы для ликвидации стихийных горок, выходящих на проезжую часть. В прошлом году было зарегистрировано два ДТП, связанных с наездами на детей, катавшихся на горках в опасной близости от дороги, сообщили в МВД Бурятии.
В ходе проверки полицейскими выявлены 32 опасных участка. Комитету городского хозяйства администрации Улан-Удэ выдано предписание на ликвидацию несанкционированных съездов, представляющих угрозу для детей и водителей.
В рамках исполнения требований предписания, как правило, владельцами дорог осуществляется подсыпка в местах несанкционированных ледяных горок. Если это специально возведенная горка, то должен быть осуществлен демонтаж опасной конструкции.
О наличии стихийно образованных горок, выходящих на проезжую часть автомобильных дорог, граждане могут сообщить на телефон дежурной части ГИБДД 29-29-02, 29-29-99, на официальный сайт Госавтоинспекции в разделе «Прием обращений», а также оставить заявки диспетчеру Комбината по благоустройству Улан-Удэ» по телефону 44-46-77.
Фото: «Номер один»
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