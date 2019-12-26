В Улан-Удэ нашли 32 опасные горки

Они представляют угрозу для детей и водителей





В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции инспектируют улицы для ликвидации стихийных горок, выходящих на проезжую часть. В прошлом году было зарегистрировано два ДТП, связанных с наездами на детей, катавшихся на горках в опасной близости от дороги, сообщили в МВД Бурятии.

В ходе проверки полицейскими выявлены 32 опасных участка. Комитету городского хозяйства администрации Улан-Удэ выдано предписание на ликвидацию несанкционированных съездов, представляющих угрозу для детей и водителей.В рамках исполнения требований предписания, как правило, владельцами дорог осуществляется подсыпка в местах несанкционированных ледяных горок. Если это специально возведенная горка, то должен быть осуществлен демонтаж опасной конструкции.О наличии стихийно образованных горок, выходящих на проезжую часть автомобильных дорог, граждане могут сообщить на телефон дежурной части ГИБДД 29-29-02, 29-29-99, на официальный сайт Госавтоинспекции в разделе «Прием обращений», а также оставить заявки диспетчеру Комбината по благоустройству Улан-Удэ» по телефону 44-46-77.Фото: «Номер один»