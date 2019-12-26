Бурятия - в числе четырех проблемных регионов по сиротскому жилью

Глава республики Алексей Цыденов выступил в СКР с предложениями о выходе из тяжелой ситуации



Глава Бурятии Алексей Цыденов предложил социально состоявшимся и семейным людям из числа сирот выдавать сертификаты на приобретение квартиры в населенном пункте по их выбору с возможностью добавлять свои средства.



Кроме того, Алексей Цыденов предложил сокращать для таких ребят срок социального найма жилого помещения, чтобы у сирот была возможность как можно скорее получить его в собственность. Глава Бурятии также добавил, что в республике решается проблема приобретения жилья для сирот на вторичном рынке. Ранее продавцы квартир отказывались брать на себя дальнейшие обязательства по контролю за жильем. Теперь республиканская ипотечная корпорация выкупает квартиры на вторичном рынке и берет на себя необходимые обязательства.



Алексей Цыденов обнародовал эти предложения и инициативы на заседании Консультативного совета Следственного комитета РФ по вопросам оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Оно прошло под председательством руководителя СКР Александра Бастрыкина На заседании обсуждались проблемы обеспечения детей-сирот благоустроенными жилыми помещениями и вопросы воспитания несовершеннолетних и профилактики их противоправного поведения, сообщила пресс-служба СКР. Участники заседания подчеркнули, что наиболее сложная ситуация с обеспечением детей-сирот жилыми помещениями сложилась в республиках Бурятия, Ингушетия, Тува и в Омской области.



Александр Бастрыкин отметил, что Следственный комитет постоянно сталкивается с проблемой обеспечения сирот жилыми помещениями и предоставлении им некачественного жилья. Так, в Бурятии целая улица домов, построенных для детей-сирот, не соответствовала необходимым нормам. Поэтому факту СК России расследуются уголовные дела.



Заместитель министра просвещения РФ проинформировала о том, что на сегодняшний день в очереди на получение жилья стоят 186 тыс детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из-за низких темпов строительства и других причин ряд регионов не смог освоить бюджетные средства, выделенные под эти цели. При этом на обеспечение сирот жильем ежегодно выделяется 34 млрд рублей, однако для покрытия задолженности необходимо 240 млрд рублей.



Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова отметила, что в декабре текущего года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поставил задачу в течение шести лет ликвидировать задолженность по жилью детям-сиротам, выделив для этого достаточные бюджетные средства. В связи с этим решением регионам необходимо как можно скорее внести предложения в данную программу.



Председатель Всероссийской общественной организации «Ассоциация выпускников детских домов «Дети всей страны» Альберт Сарбалаев рассказал, что их организация создана недавно, но уже объединила под своей эгидой более 600 человек из 40 субъектов РФ. Все члены ассоциации - выпускники детских интернатных учреждений с активной жизненной позицией, которые вместе решают вопросы. Альберт Сарбалаев добавил, что в некоторых регионах отсутствуют нормативно-правовые акты о постинтернатном сопровождении сирот. Кроме того, некоторым ребятам после выпуска из детского дома негде зарегистрироваться, пока они ждут квартиру, и это влечет за собой невозможность устройства на работу и получения различных выплат. Александр Бастрыкин предложил членам ассоциации войти в Общественный совет при Следственном комитете России, чтобы вместе решать существующие проблемы.



Подводя итоги заседания, председатель СК России подчеркнул, что дети из числа сирот являются наиболее уязвимой категорией для недобросовестных манипуляций, для вовлечения в преступную среду. Задача всех профильных ведомств – сделать все возможное, чтобы сироты смогли интегрироваться в общество, устроиться на работу, создать семью. Глава СК России поручил объединить все прозвучавшие предложения в единый документ, который будет доведен до сведения руководства страны.



Фото: sledcom.ru





