Стоимость новогоднего стола в Бурятии составит 6 тыс рублей

Так утверждает статистика, которая «знает все» и одновременно все усредняет





Стоимость набора продовольственных товаров для новогоднего стола в среднем по Бурятии (в расчете на семью из четырех человек) по ценам ноября 2019 года составила 6012,01 руб (в ноябре 2018 года – 5945,99 рублей), сообщает Бурятстат.В стандартный набор для новогоднего стола входят такие продукты питания как: сливочное масло, сыры, хлеб, мясокопчености, сырокопченая колбаса, рыбные консервы и рыбные деликатесы, икра лососевых рыб, курица, говядина, картофель, огурцы (свежие и консервированные), помидоры, водка, коньяк, отечественное игристое вино, минеральная и газированная вода, шоколадные конфеты, апельсины, лимоны, яблоки, сок, чай, торт, а также салаты «Оливье» и «Сельдь под шубой».Вот так. Хотите – добавляйте, хотите – урезайте.Фото: pixabay.com