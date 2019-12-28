В Улан-Удэ не сумели справиться с валом коммунальных скандалов

В 2019 году власти оказались не в состоянии остановить «коммунальные войны»



Масштаб скандалов в улан-удэнском ЖКХ вышел на новый уровень. Не находя особенной поддержки и понимания в силовых органах и судах, люди идут со своими бедами друг к другу, пытаются самоорганизовываться, уже принимают участие в акциях протеста. Власти же оказались не в состоянии остановить «коммунальные войны». Поэтому чисто экономический, «ЖКХшный» вопрос начал неизбежно политизироваться.



На ТГК-14 хотели надавить



В 2019 году под давлением граждан и СМИ власти сделали попытку решить многолетний вопрос с «обрезанием» батарей. Чиновники активизировались после того, как активистка Ирина Трофимова заявила, что люди намерены организовать уличные акции протеста. До этого на проблему годами смотрели сквозь пальцы.



Напомним, скандал возник на почве того, что бригады в форменных куртках ТГК-14 заходили в квартиры, имеющие долги по отоплению, и обрезали батареи (хотя лишать отопления запрещено законом). Людей заверяли, что начисления прекращаются, а акт об «обрезании» можно будет получить в офисе ТГК-14: «Погасите долг, подключим батареи, тогда и возобновим начисления».



Сначала начисления прекращались, но затем внезапно возобновлялись. Батарей нет, а начисления идут… Тем, кто приходил в ТГК-14 за актами, отвечали: «Мы у вас батареи не обрезали, и актов не существует».



В 2019 году активистам удалось добиться проведения главой Бурятии специального совещания. Это можно считать самым крупным достижением в бурятском ЖКХ. Впервые люди увидели представителей «РЖД» («Железные дороги» – главный акционер ТГК-14) и гендиректора ТГК-14.



Совещание прошло с половинчатым успехом. Срок, рекомендованный для подачи пострадавшими заявлений на перерасчет и восстановление батарей (восстановление ТГК-14 обещало провести за свой счет), оказался слишком короток.



- Людей ведь много. Кто-то просто даже не знал. В итоге им отказывали делать перерасчет, т. к. не успели в срок обратиться. 7 декабря, в субботу, собирались на согласованный митинг по ЖКХ, по ТГК-14 на две тысячи человек. Потому что нас не устраивает ситуация. Глава Бурятии, наверное, думает, что проблема решилась, но это не так, - говорит об итогах года наша собеседница.



При этом «энергетические коммерсанты» продолжают утверждать, что работники ТГК-14 не отрезали батареи в квартирах.



Пошли на компромисс



Власть явно пыталась не допустить декабрьского митинга. С разных структур на организаторов напирали: «ну зачем делать митинг». И за день до акции протеста у зампреда правительства по инфраструктуре Евгения Луковникова была организована встреча. Ее участники отмечают, что, к радости людей, зампред занял четкую позицию – срок подачи надо продлить.



Случилось что-то похожее на обмен. Срок продлевают до 1 января, но люди отзывают из мэрии заявку на митинг. При этом энергетикам указали – если останутся обращающиеся, то срок будут вновь продлять.



- Заявления также можно подать в муниципальную жилищную инспекцию на улице Бабушкина, 25, или в Госстройжилнадзор. Многие обращаются в нашу группу в вайбере, - говорит Ирина Трофимова.



По восстановлению батарей ситуация странная. Часть батарей ТГК-14 восстановила сама. Но сейчас, как говорят пострадавшие, вместо работников ТГК-14 приходят люди от какой-то другой компании. Говорят, что радиаторы восстанавливать будут они. Что это значит, никто не понимает.



Подытоживая год, Ирина Трофимова отмечает некоторое улучшение. Однако одновременно есть чувство, что скандал с начислениями по «обрезанным» квартирам, разворачивается по-новой.



- Сейчас почему-то возобновляются судебные приказы. Массово стали подавать в суды. Все как будто заново… Одна женщина вчера пишет, что пришло судебное решение и она должна ТГК-14 71 тыс. рублей. Ей раньше все обнулили, сделали перерасчет, она, в свою очередь, подключила радиаторы, и сейчас приходит счет на 71 тысячу. И теперь возмущена, так как не может понять, что происходит, почему пошло по второму кругу, - говорит Трофимова о возобновившемся конфликте. Чем ответит на эту «круговерть» республиканская власть, мы увидим уже в 2020 году.



Кипы поддельных документов



Нездоровую атмосферу в ЖКХ усиливает позиция силовиков по расследованию ЖКХ-фактов. «Номер один» в течение года не раз писал о самых разных возмутительных историях, которые так и дождались тщательного следствия.



Так, огромный массив документов, изъятый полицией в ТГК-14 по теме «обрезания» батарей, исследует… один сотрудник. У которого есть также другие дела плюс командировки. Недавно ему на помощь направили еще сотрудников, но процесс идет долго. Есть подозрение, что МВД нарочно тянет время, чтобы все это «спустить на тормозах», достичь срока давности и др.



Кроме того, полиция не желает возбуждать уголовные дела по факту фальсификаций протоколов общих собраний собственников квартир в многоэтажках. Именно с помощью поддельных подписей «нагоняется» кворум собрания и принимаются важные решения - о выборе «управляшки», утверждении тарифов, избрании председателей совета дома и расширении их полномочий и т. д.



Жильцы, узнав, что их подписи сфальсифицированы, требуют возбудить дело и найти злоумышленников. Однако МВД отказывается это делать. Мы не знаем ни одного факта, чтобы бурятские полицейские занимались поиском фальсификаторов подписей. А вот противоположные факты известны.



Отдельная тема – освоение «управляшками» денег, собранных с жильцов. В 2019 году достоянием общественности Улан-Удэ стал фантастический по своей сути факт, когда реальная площадь общедомового имущества, которую «управляшка» обслуживала в доме, оказалась завышенной более чем в два раза.



А деньги с граждан собирали на обслуживание именно завышенной площади. Собственники квартир платили по очень солидному тарифу… Куда уходили деньги? Расследовала ли полиция Улан-Удэ эту финансовую комбинацию? Выявила инициаторов? Разумеется, нет…



Много что можно написать про полицию и прокуратуру. Эти структуры тоже в числе разочарований 2019 года в ЖКХ республики. Удручает, что даже при смене руководителей того или иного подразделения не видно улучшений в правоохранительной работе по «коммунальной» отрасли.



Рухнувшие надежды



В числе разочарований года в ЖКХ - отказ федеральных властей поддержать развитие улан-удэнской «ТЭЦ-2» в сторону комбинированной выработки (тепло+электроэнергия), что могло бы снизить себестоимость гигакалории тепла. Федералы назвали республику энергетически профицитной и рекомендовали развивать обычные котельные, а не с комбинированной генерацией.



Таким образом, цена на отопление будет расти привычными темпами и станет гораздо выше читинской и иркутской.



Как показал осенне-зимний сезон 2019-2020 гг., улан-удэнцы продолжают дышать воздухом, пропитанным дымными выбросами. Значительную долю загрязнения дают печки частного сектора, которые топят углем. Уголь плохо сгорает и дает удушливый смог, который буквально травит столицу республики.



Закон, заставивший деревопереработчиков республики перерабатывать опилки, стружку, не улучшил положение. Выпускаемые пеллеты и топливные брикеты оказались дороже угля и не вызвали интерес.



Свет в конце тоннеля



Главной положительной новостью года стало то, что власти республики открыли дорогу к модернизации «коммунальной» отрасли северных районов.



Разваливающаяся система ждет там подпитки из республиканского бюджета, которая позволит привлечь крупного инвестора и поставить точку в чехарде с предприятиями ЖКХ. Отличительная черта севера - чуть ли не ежегодно банкротятся компании ЖКХ и создаются новые фирмы, берущиеся эксплуатировать котельные, теплосети, подавать тепло потребителям.



Износ объектов ЖКХ доходит до 95%. Потери энергоносителей составляют от 30 до 50%. Сверхнормативные потери невозможно учесть в тарифе, так как не позволяет закон. А полезный отпуск тепла резко падает, создавая «дыры» в доходах. Предприятия ЖКХ не в силах выжить в таких условиях.



Теперь на севере будут работать два тарифа - традиционный и экономически обоснованный (гораздо выше). Население будет платить по традиционному, но доходы в кассу предприятий ЖКХ будут поступать по экономически обоснованному.



Разницу между тарифами северные ресурсоснабжающие предприятия получат в виде субсидий из бюджета Бурятии. Мощный поток поступающей выручки позволит провести реконструкцию систем теплоснабжения, уйти от потерь в сетях и т. д. Череда банкротств останется в прошлом.



ЖКХ Бурятии в 2019 году было сложной темой. К сожалению, негативные моменты в нем гораздо больше преобладали над положительными.



Петр Санжиев, «Номер один».