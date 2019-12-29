Улан-удэнцы погрязли в кредитах, чтобы удивить родных на Новый год

В этом году аппетиты горожан, похоже, возросли в разы



Предновогодний бум в Улан-Удэ в самом разгаре. Ежегодно в это время в магазинах города сметают с полок все, что можно приобрести в качестве подарка. Но в этом году аппетиты горожан, похоже, возросли в разы.



Если раньше суммы, на которые улан-удэнцы были готовы расщедриться, в среднем были относительно скромными, то сегодня некоторые подарки стоимостью доходят до цены автомобиля или даже квартиры.



Особым спросом пользуются ювелирные изделия, турпутевки, техника. Так, в сети ювелирных магазинов «Сапфир» нам рассказали, что сейчас в магазинах активно раскупают драгоценности, в том числе самые дорогие. К примеру, в магазине есть кольца с самыми большими бриллиантами – в один карат. Стоят изделия с таким камнем порядка 800 тыс. рублей.



- Спрос есть, - заверили нас в магазине.



По словам продавщиц «ювелирок», бывает и такое, что покупатели приобретают сразу с десяток, а то и больше подарочных карт на общую стоимость 150 тыс. рублей и более.



Особенно людей подкупает возможность приобщиться к роскошной жизни через кредит. Сегодня практически везде можно получить дорогой подарок в рассрочку.



В числе дорогих подарков в кредит - путевки в экзотические страны.



- Более миллиона рублей за путевку есть у нас предложения. Это Вьетнам и Тайланд по таким ценам. Просто уровень комфорта гораздо выше. Плюс в Европу есть достаточно дорогие заявки. Мы - многопрофильная компания, не замыкаемся на пакетных турах, а делаем очень много индивидуальных туров исходя из личных пожеланий каждого клиента. Вариаций множество, - объясняет руководитель турагентства «ВЕЛЛ» Евгений.



Самым большим спросом пользуются путевки в Тайланд, но есть немало желающих посетить и другие экзотические страны.



- Покупают путевки в Эмираты, на Мальдивы, Шри-Ланку. У нас есть и возможность отправить в круизы: в Сингапур, Малайзию, Камбоджу. Кстати, сами круизы стоят недорого: 17 тысяч на человека. Самое дорогое – это авиаперелеты.



Также улан-удэнцы уезжают отмечать Новый год в турах по Европе.



- Это Италия, Швеция,Эстония, Чехия и другие. У нас есть как автобусные туры, так и круизы по Европе.



Любую путевку можно взять в рассрочку до четырех лет. И этой возможностью улан-удэнцы активно пользуются.



Подарочные сертификаты в турагентствах тоже пользуются спросом. Это надежный способ угодить с подарком.



- Последние два года они пользуются очень большим спросом. Многие дарят их на Новый год, Рождество и Сагаалган. К примеру, из последних заказов - подарочный сертификат номиналом в 200 тыс. рублей, - рассказывает Евгений.



По его словам, судя по объемам продаж, кризис в стране не ощущается.



Тем временем в магазинах техники, словно подтверждая эти слова, бешеными темпами раскупают самые дорогие модели айфонов и домашние кинотеатры - плазменные телевизоры с самым огромным диаметром экранов и стереозвуком. Правда, зачастую такие сверхдорогие подарки горожане все-таки берут в кредит.



Ольга Лазарева, "Номер один"