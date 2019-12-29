Улан-удэнцы погрязли в кредитах, чтобы удивить родных на Новый год

В этом году аппетиты горожан, похоже, возросли в разы
Предновогодний бум в Улан-Удэ в самом разгаре. Ежегодно в это время в магазинах города сметают с полок все, что можно приобрести в качестве подарка. Но в этом году аппетиты горожан, похоже, возросли в разы.
Если раньше суммы, на которые улан-удэнцы были готовы расщедриться, в среднем были относительно скромными, то сегодня некоторые подарки стоимостью доходят до цены автомобиля или даже квартиры.
Особым спросом пользуются ювелирные изделия, турпутевки, техника. Так, в сети ювелирных магазинов «Сапфир» нам рассказали, что сейчас в магазинах активно раскупают драгоценности, в том числе самые дорогие. К примеру, в магазине есть кольца с самыми большими бриллиантами – в один карат. Стоят изделия с таким камнем порядка 800 тыс. рублей.
- Спрос есть, - заверили нас в магазине.
По словам продавщиц «ювелирок», бывает и такое, что покупатели приобретают сразу с десяток, а то и больше подарочных карт на общую стоимость 150 тыс. рублей и более.
Особенно людей подкупает возможность приобщиться к роскошной жизни через кредит. Сегодня практически везде можно получить дорогой подарок в рассрочку.
В числе дорогих подарков в кредит - путевки в экзотические страны.
- Более миллиона рублей за путевку есть у нас предложения. Это Вьетнам и Тайланд по таким ценам. Просто уровень комфорта гораздо выше. Плюс в Европу есть достаточно дорогие заявки. Мы - многопрофильная компания, не замыкаемся на пакетных турах, а делаем очень много индивидуальных туров исходя из личных пожеланий каждого клиента. Вариаций множество, - объясняет руководитель турагентства «ВЕЛЛ» Евгений.
Самым большим спросом пользуются путевки в Тайланд, но есть немало желающих посетить и другие экзотические страны.
- Покупают путевки в Эмираты, на Мальдивы, Шри-Ланку. У нас есть и возможность отправить в круизы: в Сингапур, Малайзию, Камбоджу. Кстати, сами круизы стоят недорого: 17 тысяч на человека. Самое дорогое – это авиаперелеты.
Также улан-удэнцы уезжают отмечать Новый год в турах по Европе.
- Это Италия, Швеция,Эстония, Чехия и другие. У нас есть как автобусные туры, так и круизы по Европе.
Любую путевку можно взять в рассрочку до четырех лет. И этой возможностью улан-удэнцы активно пользуются.
Подарочные сертификаты в турагентствах тоже пользуются спросом. Это надежный способ угодить с подарком.
- Последние два года они пользуются очень большим спросом. Многие дарят их на Новый год, Рождество и Сагаалган. К примеру, из последних заказов - подарочный сертификат номиналом в 200 тыс. рублей, - рассказывает Евгений.
По его словам, судя по объемам продаж, кризис в стране не ощущается.
Тем временем в магазинах техники, словно подтверждая эти слова, бешеными темпами раскупают самые дорогие модели айфонов и домашние кинотеатры - плазменные телевизоры с самым огромным диаметром экранов и стереозвуком. Правда, зачастую такие сверхдорогие подарки горожане все-таки берут в кредит.
Ольга Лазарева, "Номер один"
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