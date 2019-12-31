В Бурятии Белый Старец считает себя недооцененным

Саган Убугун больше популярен в других регионах, чем в самой республике



Дамбадугар Бочиктоев — актер театра Бурятской драмы, заслуженный артист России. Уже более десяти лет он перевоплощается в Белого Старца. Трудно ли было вживаться в роль, какие поездки запомнились ему больше всего, а также о том, чем Сагаан Убугун отличается от Деда Мороза, читайте в нашем материале.



Одобрил Хамбо лама



Образ Белого Старца в Бурятии начали активно раскручивать в 2007 году по инициативе предпринимателя Андрея Измайлова. Он встретился с Пандито Хамбо ламой Дамбой Аюшеевым, который сообщил ему, что решение о культивировании образа Сагаан Убгэна должна вынести сангха.



— Совещание состоялось, и совет сангхи решил дать добро на то, чтобы я играл Белого Старца. Хамбо лама провел обряд, позволяющий мне исполнять эту роль, — говорит Дамбадугар Бочиктоев. — Сагаан Убгэн — это не Дед Мороз, а божество, он может и наказать, и поощрить. Честно говоря, было немного страшновато вживаться в его роль. Но вот уже 12 лет играю Белого Старца и представляю Бурятию в регио­нах России, — говорит наш собеседник.



Eздить Белому Старцу по стране приходится довольно часто — недавно вернулся из Ижевска от удмуртского Деда Мороза Тол Бабая. На международном фестивале «Сказочные герои на родине Тол Бабая» в усадьбе удмуртского волшебника в Шаркане побывали персонажи из различных регионов России.

— В Удмуртии я побывал впервые и был очень рад, что смог туда съездить. Поразился, что жители региона так любят Тол Бабая и всех других сказочных персонажей. Мне было очень приятно, — отмечает Белый Старец.



Нашествие Дедов Морозов



Самой запоминающейся поездкой наш собеседник называет свой первый визит в Великий Устюг — на родину главного российского Деда Мороза.

— Там очень красиво, большая резиденция, которая работает круглый год. Как актер я многому научился у главного Деда Мороза — он очень бережно относится к своему образу, передает его достоверно, добротно, — хвалит своего коллегу актер.



Вторая поездка, которая произвела впечатление на Белого Старца, это парад Дедов Морозов в Рыбинске. Ежегодно в декабре сотни Дедов Морозов выходят на парад — себя показать и на других посмотреть. А называется этот праздник «Нашествие Дедов Морозов».



— Рыбинск — это второй город по величине в Ярославской области. Приехал я туда и думаю, что происходит? Улица заполнена людьми в костюмах Дедов Морозов. Причем переоделись все, начиная от мэра Рыбинска и губернатора Ярославской области. Шествие растянулось на 1,5 километра, а происходило все в декабре, незадолго до Нового года, — вспоминает актер.



Ездил Белый Старец и на турпоезде из Москвы в Великий Устюг.



— Поезд отправляется с Ярославского вокзала, мы приехали в Вологду, там прошла экскурсия, и потом уже направились в Великий Устюг. Посетили вотчину Деда Мороза, приняли участие в гуляниях, чайных церемониях. Эта поездка запомнилась надолго, — улыбается Дамбадугар Бочиктоев.



Пишут дети



Недавно туристический портал «ТурСтат» составил рейтинг самых популярных Дедов Морозов в России зимой 2019–2020 годов. Тройку возглавил всероссийский — из Великого Устюга Вологодской области. Вторым стал Кыш Бабай из села Яна Кырлай Республики Татарстан, а третьими — морозец Паккайне из города Олонец и его брат Талвин Укко из Республики Карелия. Сагаан Убгэн занял четвертое место в России.



— Когда бываю в гостях у своих коллег — сказочных персонажей, всегда стараюсь привнести в праздник что-­то местное, из Бурятии, — говорит Белый Старец. На недавней поездке в Удмуртии он удивил местных детишек игрой в кости «Шагай наадан».



— На столе разложил косточки, рассказал детям коротко о принципе игры, и они увлеченно начали играть, им понравилось, — рассказывает Дамбадугар Бочиктоев.



То, что о бурятском Сагаан Убгэне знают в других регионах, можно сказать по письмам, которые получает Белый Старец. Трогательные детские послания Дамбадугар Бочиктоев получает довольно часто — ему пишут маленькие жители Тамбова, Ленинградской области, Магадана, Чукотки.



— Письма приходят на почту Иволгинского дацана, своей почты у Белого Старца нет, только на сайт могут мне написать. Недавно узнал, что из Магадана пришла посылка. О чем дети просят в письмах? Одна девочка просила подарить Барби, мальчик в письме ничего не просил, просто написал о себе и своей семье. Написал, что ему 6,5 лет, писать пока красиво не научился и поэтому пишет печатными буквами. Конечно, если что­-то просят у меня, стараюсь покупать и отправлять, чтобы не огорчать их. Дорогие подарки пока никто не попросил, — смеется актер.



«Найдите мне маму и папу»



Самое главное, для чего был создан образ Белого старца — дарить праздник тем, кому приходится трудно — детям­-сиротам, детям из реабилитационных центров, интернатов. Чтобы порадовать ребятишек, актер колесит по всей республике.



— Однажды после выступления подходит девочка, ей годика четыре, и спрашивает: «А вы мою маму не видите? Когда она придет и заберет меня?». На эти глаза страшно и больно смотреть. В другом детском доме мальчик подошел и говорит: «Я не знаю, есть ли моя мама, найдите мне маму и папу». Такие просьбы бывают, да, — задумчиво говорит исполнитель роли Белого Старца. — Дети эти — повзрослевшие, серьезные и немного испуганные. Желания у них простые — обычно просят подарить что­-нибудь сладкое.



Дамбадугар Бочиктоев говорит, что подарки для таких поездок безвозмездно предоставляют спонсоры — крупные предприятия республики.



Актер говорит, что среди своих коллег он один из самых «возрастных» сказочных персонажей. И поэтому на правах старшего иногда учит, как правильно играть Дедушку Мороза.



— Я подсказываю, как вести себя своим коллегам, делаю замечания, если вижу, что что­-то не так. Случается, идет непонимание образа, несоответствие персонажу. Это плохо, такого быть не должно. Не принято, например, есть во время представления. Это некрасиво, — отмечает Белый Старец.

Любое детское выступление, как и детские рисунки и поделки, Белого Старца очень радуют.



— Порой в одном четверостишии правды больше, чем во всех научных книгах. Глянешь в глаза такого чтеца, а там мир бескрайний — волшебный, добрый, хороший. Вот в таком мире и должны жить все люди, — считает он.



Об отдыхе



Летом Сагаан Убгэну работа тоже находится, по приглашению глав районов республики он выезжает на праздники, а также участвует в Сурхарбане.

Силы Дамбадугар Бочиктоев восстанавливает самым простым, но действенным способом — старается высыпаться.



— Душ и крепкий сон — лучшее средство от усталости, — улыбается актер.



Во время поездки в Удмуртию по поручению главы Бурятии, министра туризма, мэра Улан­-Удэ, от себя лично Белый Старец пригласил посетить Бурятию в дни празднования Сагаалгана Тол Бабая.



— Он дал согласие, надеюсь, что приедет, — говорит актер.



О непопулярности



Несмотря на то, что Белого Старца часто приглашают на праздники в другие регионы, в Бурятии он особенной популярностью не пользуется — на новогодние праздники его не приглашают. Изредка Сагаан Убугуна зовут на праздники организации и зажиточные горожане — дважды он выступал на юбилеях известных улан-­удэнцев. Приглашали его на Сагаалган «Боевое братство», а также коллектив железнодорожного вокзала. На Новый год же потребность в нем и того меньше.



Дамбадугар Бочиктоев говорит, что старается выезжать за пределы республики как можно чаще, однако удается это не всегда, ведь все путешествия он оплачивает либо сам, либо это делает Андрей Измайлов — автор проекта «Сказочный Сагаалган в Бурятии». Несмотря на популярность и известность в других регионах, республиканские власти не торопятся финансировать деятельность Белого Старца. Вот уже два года Саган Убугун не может найти средства, чтобы съездить на день рождения российского Деда Мороза, который он отмечает 18 ноября.



— Необходимо серьезное отношение властей к персонажу, резиденция в Этнографическом музее должна работать круглый год, а не только в дни празднования Белого месяца. В резиденции можно было бы сделать небольшой центр по изучению бурятского языка, играть в традиционные игры бурят, обучать стрельбе из лука и многое другое, — говорит наш собеседник.



Дамбадугар Бочиктоев надеется, что новый руководитель Министерства туризма Мария Бадмацыренова обратит внимание на Белого Старца, как это сделали в Иркутской области, — все командировки байкальского Деда Мороза оплачивает агентство по туризму.



Пока же Сагаан Убгэн готовится к празднованию Сагаалгана и ждет в гости своих сказочных коллег.



Лариса Ситник, «Номер один».