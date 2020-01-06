Самые резонансные события и неутешительные итоги ушедшего года

Мы расскажем, что больше всего тронуло наших читателей в уходящем году



Весь 2019 год мы следили за самыми резонансными и значимыми событиями. Некоторые из них касались каждого из нас, другие – частные истории обычных людей. В этом материале мы расскажем, что больше всего тронуло наших читателей в уходящем году.



Посадки года



На днях освободили замминистра строительства и ЖКХ Бурятии Сергея Рыбальченко. Его обвиняли в превышении полномочий при приемке зданий поселка для сирот в Иволгинском районе. В общей сложности чиновник провел 361 день за решеткой вместе с другими уголовниками: ворами, наркоманами и убийцами.



Однако его вина так и не была доказана. Рыбальченко выпустили на свободу, правда, с требованием соблюдать ряд ограничений. В числе которых – не приближаться ближе 200 метров к зданию правительства и не общаться ни с кем из числа сотрудников из армии чиновников, так или иначе относящихся к правительству, а также сотен фигурантов «сиротского» дела. Таким образом, никем не уволенный замминистра, по сути, был лишен права приходить на работу.



В 2019 году поставлена точка в резонансном деле, за которым пристально наблюдало наше издание в течение нескольких лет. Суд вынес приговор бывшему полицейскому, расчленившему девушку в ДТП. Напомним, в апреле 2017-го на жительницу поселка Селенгинск, мать двоих детей Марию Седунову совершил наезд молодой полицейский. От сильного удара осколки лобового стекла разрезали тело несчастной пополам. Вместе с верхней половиной трупа, влетевшей в салон автомобиля, водитель с другом скрылись с места происшествия. Глебу Сергучеву дали два года колонии поселения. И хотя родственники считают такой приговор слишком мягким, парень и вовсе мог выйти сухим из воды. Ведь до вмешательства СМИ уголовное дело на него было закрыто, права Сергучеву вернули и отпустили его с миром.



Закончено и судебное следствие по делу 17-летнего Никиты Кобелева, погибшего в отделении полиции. Молодой человек, на которого надели противогаз, захлебнулся рвотными массами. 8 лет, 4 года, 3 года и 3 года условно – такие приговоры получили полицейские, которых признали виновными в гибели молодого человека. Однако адвокаты двоих полицейских считают, что в этом деле слишком много белых пятен, и указывают на ангажированность следствия.



Пытки года



В этом году Бурятия вновь прогремела на всю страну негативными инфоповодами. Извечная тема – пытки задержанных - на этот раз приобрела невиданный размах. Стало известно сразу о нескольких вопиющих случаях издевательств людьми в погонах.



Так, в этом году Закаменский районный суд Бурятии приговорил начальника районного отделения уголовного розыска полиции Эрдэма Хажитова к четырем годам лишения свободы условно. Его подчиненных, Владимира Базарсадаева и Давида Абрамова, - к 4,5 года и 4,4 года условно соответственно.



По данным следствия, полицейские заставляли Николая Баландина и Дмитрия Рабжаева признаться в краже кедровых орехов. Сначала их сковали наручниками и били электрошокером. Потом подбрасывали к потолку, чтобы они, падая, бились об пол. Задержанным надевали на голову пакет, перекрывали доступ воздуха, распыляли баллончик, душили руками, водили ершиком для чистки унитаза по лицу.



Тем временем до сих пор безнаказанными остались в Бурятии и полицейские, которые два года назад пытали человека в селе Целинное Еравнинского района. Здесь два брата-фермера организовали собственное фермерское хозяйство. Однажды у их соседей пропал работник, и, по словам одного из фермеров - Батора, полиция начала из него выбивать показания о том, что это он убил пропавшего. Не выдержав пыток, мужчина ударил себя ножом в сердце. Ему чудом удалось выжить, десять дней он провел в реанимации.



Адвокат Виктор Лапердин в интервью нашей газете рассказал, что издеваются полицейские и над несовершеннолетними, показав фотографии избитого подростка в наручниках. По подсчетам правозащитника, порядка 20% осужденных в Бурятии сидят за чужое преступление, а признательные показания из них были «выбиты» силой.



Аферистка года



Пожалуй, это первый в истории Бурятии случай такого масштабного финансового обмана людей. Ведь общая сумма денег, обманом вытянутая мошенницей у населения, по предварительным данным, уже переваливает за 100 млн рублей. Однако несколько уголовных дел, возбужденных на аферистку, никак не мешают улан-удэнке продолжать зарабатывать на людской доверчивости.



Схемы самые разные – от «липовых» страховок до дешевых квартир и айфонов. Сначала мошенница садит на крючок людей добросовестными выгодными сделками и личным обаянием, а потом обирает до нитки. Дошло до того, что один из обманутых ею мужчин наложил на себя руки, не выдержав гнета появившихся долгов.



Большая армия облапошенных людей все еще ждет, когда закон наконец-то встанет на сторону пострадавших и расставит все по своим местам. Однако, как сообщил нам один из пострадавших, пока «подвижек по данному делу нет».



Переезд года



«Номер один» уже не раз рассказывал историю улан-удэнки c редким генетическим заболеванием. У Натальи Антоновой очень редкий диагноз: «миопатия GNE». При этой болезни все мышцы тела постепенно атрофируются, и, в конце концов, человек превращается в обездвиженный овощ. Сейчас у женщины еще работают кисти рук и шея - это все, чем она пока хотя бы чуть-чуть, но управляет.



О том, что происходит в семье Антоновых, узнал корреспондент нашей газеты, и тогда на свет появилась статья об умирающей женщине. Публикация шокировала многих. Сначала региональные, а потом федеральные СМИ начали снимать телепередачи, писать репортажи, выпускать статьи о больной женщине из далекой Бурятии. Жители страны откликнулись на зов о помощи, благодаря чему у Наташи появилась новая надежда. Вместе с сыном Наталья переехала в Нью-Йорк, где сейчас они обустраивают быт. Сын Натальи Андрей устроился в США на работу, а у Натальи есть постоянная сиделка. Рядом множество американских друзей и возможность неограниченного передвижения, ведь за границей все предусмотрено для комфортной жизни инвалидов.



И, конечно, Наталья ждет начала экспериментального лечения в лучшей из клиник страны, на которое она должна в скором времени получить вызов.



Как признается Наталья, она счастлива, что ее жизнь повернулась именно так, возвращаться на родину семья не планирует.



Больничный скандал года



Уходящий год шокировал общественность жуткой трагедией, развернувшейся в стенах районной больницы Бурятии. В феврале уходящего года в Баргузинской ЦРБ скончался 40-летний Владимир Колмаков.



6 февраля мужчина почувствовал недомогание и слабость. Ему было трудно дышать, в груди хрипело. Родные вызвали скорую. Медики осмотрели пациента и заподозрили у него бронхит и двустороннее воспаление легких. Владимира решено было госпитализировать в Баргузинскую ЦРБ.



Мужчина провел в больнице всего сутки. За это время, по словам родных, Владимир не получил должного лечения, его состояние с каждым часом ухудшалось, однако пациента не определили в реанимацию и не разрешили родственникам перевезти его в городскую больницу. Лечащий врач заверила – «две недели, и он встанет на ноги». Но «лечение» закончилось намного раньше.



Его нашли мертвым на полу в запертой на висячий замок комнате, куда определили с двусторонней пневмонией из-за странного поведения. Агонию и спутанное сознание умирающего пациента, который искал помощи, медики приняли за психоз и заперли его на ключ в душную комнатенку: «чтобы не убежал». Без воды и телефона, чтобы он смог позвонить родным. Экспертиза установила, что Владимир скончался от отека легких.



Когда родные подали заявление в Следственный комитет и обратились в СМИ, разразился грандиозный скандал. Глава Бурятии лично взял под контроль ситуацию с Баргузинской ЦРБ, главврач больницы уволилась. Расследование уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности» передали в отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по РБ. На сегодня дело Владимира Колмакова все еще находится в производстве. В ближайшее время ожидается заключение судмедэкспертов.



Тело в мешках



На сегодня продолжается расследование по делу об убийстве гражданина Китая, расчлененное тело которого полицейские нашли в салоне его собственного автомобиля Toyota Land Cruiser.



В ночь на 1 октября в полицию позвонил мужчина и попросил принять меры к владельцу джипа, который загородил ему выезд из гаража. По вызову выехал наряд сотрудников полиции. Как только они прибыли на место, к внедорожнику подошел мужчина-китаец. Сотрудники подошли к нему и заметили на его одежде следы крови.



Поначалу мужчина отказывался открывать автомобиль, однако полицейские заставили его это сделать. В багажнике внедорожника сотрудники увидели два мешка, в которые были упакованы части человеческого тела. Подозрительный китаец, видимо, только что загрузил в машину окровавленные мешки и не успел уехать. В ту же ночь сотрудники установили квартиру, в которой произошло убийство и последующее расчленение трупа.



34-летнего подозреваемого задержали, а затем взяли под арест. Потерпевший - 28-летний гражданин КНР - проживал в Улан-Удэ вместе с родителями, имеет вид на жительство.

На сегодня известно, что причиной убийства стал денежный спор. От показаний об обстоятельствах убийства и расчленения трупа обвиняемый отказался. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Вскоре ему будет предъявлено окончательное обвинение.



Василиса Шишкина, Любовь Ульянова, «Номер один».