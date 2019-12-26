Студентам-сиротам БСХА погасили большую часть долгов по соцвыплатам

После подключения к проблеме Генпрокуратуры РФ погашено 45,5 млн рублей задолженности из 47,3 млн



Студентам Бурятской государственной сельскохозяйственной академии (БСХА) из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, погашено 45,5 млн рублей задолженности по компенсациям за питание, приобретение канцелярских товаров и одежды, сообщили в прокуратуре республики.



Ее органы проверили исполнение законодательства о социальной защите в БСХА и установили, что в нарушение федерального законодательства сиротам-студентам эти компенсации частично не выплачивались с 2016 года. Общая сумма задолженности по социальным выплатам перед 294 студентами составила 47, 3 млн рублей. Задолженность возникла в связи с недостаточным финансированием БСХА ее учредителем – министерством сельского хозяйства РФ.



К решению проблемы подключалась Генеральная прокуратура РФ, которая направила информацию о сложившейся ситуации в федеральные органы исполнительной власти.



Выплата оставшегося долга студентам находится на контроле прокуратуры республики, отметили в надзорном органе.



Фото: bgsha.ru

