В Бурятии «МРСК Сибири» оставила жителей села без света на 37 часов

Возмущенные сельчане пошли в прокуратуру





Прокуратура Бурятии провела проверку по коллективной жалобе жителей села Сулхара на нарушении режима поставки электроэнергии.

«В нарушение правил предоставления коммунальных услуг жителям поселка в октябре текущего года производили отключение электроэнергии в совокупности на 37 часов», рассказали об итогах проверки в надзорном ведомстве.По постановлению прокурора района главный инженер Кижингинского РЭС – структурного подразделения ПАО «МРСК Сибири» – «Бурятэнерго» - привлечен к административной ответственности и оштрафован.Фото: «Номер один»