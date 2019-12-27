27.12.2019
В Бурятии «МРСК Сибири» оставила жителей села без света на 37 часов

В Бурятии «МРСК Сибири» оставила жителей села без света на 37 часов

Возмущенные сельчане пошли в прокуратуру

Прокуратура Бурятии провела проверку по коллективной жалобе жителей села Сулхара на нарушении режима поставки электроэнергии.

«В нарушение правил предоставления коммунальных услуг жителям поселка в октябре текущего года производили отключение электроэнергии в совокупности на 37 часов», рассказали об итогах проверки в надзорном ведомстве.

По постановлению прокурора района главный инженер Кижингинского РЭС – структурного подразделения ПАО «МРСК Сибири» – «Бурятэнерго» - привлечен к административной ответственности и оштрафован.

Фото: «Номер один»
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