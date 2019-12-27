В Бурятии после вмешательства прокуратуры отремонтировали котельную

Крыша котельной могла рухнуть в любой момент





Прокуратура Бурятии проверила работу ООО «Закаменск ЖКХ» и администрации города Закаменска.

«Выявлено бездействие организаций по ремонту центральной котельной Закаменска. Бетонные перекрытия крыши котельной находились в изношенном, аварийном состоянии. Указанное обстоятельство создавало угрозу возникновения чрезвычайной ситуации в отопительный сезон», рассказал в надзорном ведомстве.Прокурор направил в суд иск о понуждении ООО «Закаменск ЖКХ» и администрации города провести ремонт котельной. Суд иск удовлетворил. В настоящее время ремонт котельной выполнен.Фото: pixabay.com