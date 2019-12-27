В Бурятии из зон на волю перечислено более 22 млн рублей
Заключенные активнее погашают свои обязательства по исполнительным листам за счет роста производства в колониях
Осужденные, отбывающие сроки наказания в колониях Бурятии, с начала года погасили по исполнительным листам свыше 22 млн рублей в счет своих обязательств. Годом ранее эта сумма составляла чуть более 12 млн рублей.
Принять меры, направленные на создание дополнительных рабочих мест в местах заключения региональному управлению ФСИН России рекомендовала уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова, сообщили в аппарате омбудсмена.
Сейчас отмечено увеличение объемов поставки товаров и оказания услуг в учреждениях ФСИН. Это позволило привлечь за 10 месяцев 2019 года к оплачиваемому труду 1211 осужденных. Увеличилась численность осужденных, погашающих обязательства по исполнительным листам на 73 человека, или на 10% (2018 – 754 человек).
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