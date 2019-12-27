В Улан-Удэ в канун нового года приставы вернули ребенку алименты

Арест иномарки у нерадивой матери помог выплате задолженности по алиментам



Жительница Улан-Удэ выплатила задолженность по алиментам на сумму свыше 50 тыс рублей на содержание несовершеннолетнего сына после ареста иномарки Honda Domani, сообщили в управлении ФССП по Бурятии.



В отношении нерадивой родительницы было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов в твердой денежной сумме в размере ½ величины прожиточного минимума на ребенка, установленного в Бурятии. В связи с тем, что женщина нигде не работала, образовалась задолженность. В рамках исполнительного производства судебные приставы провели проверку имущественного положения должницы, в результате которой выявили наличие автомашины.



После наложения ареста на автомобиль, родительница явилась к судебному приставу и на месте произвела выплату алиментной задолженности в размере 53 тыс рублей cпомощью платежного сервиса, представленного в интернет-сервисе «Банк данных исполнительных производств». Кроме этого, во избежание подобных мер принудительного характера должница решила трудоустроиться и представила сведения о месте работы.



Сейчас права ребенка на получение алиментов восстановлены в полном объеме. Судебным приставом вынесены постановления о снятии ареста с транспортного средства и об обращении взыскания на заработную плату. В дальнейшем периодические выплаты по алиментам будут производиться из доходов должницы.



Фото: baikalfinans.com

