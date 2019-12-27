В Бурятии растет популярность «дальневосточного гектара»

На его получение поступило почти 3 тыс заявлений от жителей республики



В Бурятии с 1 августа от жителей республики поступило 2922 заявления на предоставление «дальневосточного гектара». Из них 983 заявления рассмотрены положительно (осуществлена регистрация договора безвозмездного пользования и государственный кадастровый учет, т.д.). Еще 330 находятся на рассмотрении, сообщили в пресс-службе правительства республики.



По 668 положительно рассмотренным заявлениям заключены договоры безвозмездного пользования, которые зарегистрированы в Росреестре. Еще 50 документов находятся на регистрации, 218 - на стадии подписания у заявителей. Оставшиеся - на стадии формировании договора.



Наиболее востребованные земельные участки находятся в Кабанском районе, на земли которого подано более 300 заявлений. Чуть меньше – в Иволгинском, Тарбагатайском, Селенгинском, Прибайкальском районах и в границах Кяхты.



Напомним, из действия программы «Дальневосточный гектар» исключена Центральная экологическая зона Байкала, заповедники, нацпарки и другие особо охраняемые природные территории. Правительством Бурятии дополнительно в зоны «НЕЛЬЗЯ» включены Северобайкальск, Улан-Удэ и двадцатикилометровая (буферная) зона вокруг него, территории сакральных объектов, зоны экономического благоприятствования и лечебно-оздоровительные местности.



До 1 февраля следующего года право получать земельные участки на территории республики предоставлено только местным жителям. После - жителям всех субъектов Дальневосточного федерального округа. Третий этап программы, когда землю по программе «Дальневосточный гектар» в Бурятии смогут получить все граждане России, начнется 1 августа 2020 года. Этапность предусмотрена для того, чтобы жители региона первыми смогли подать заявления на землю, которую они любят и знают, где жили их предки.



Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право гражданам России и участникам государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников на безвозмездное получение земельного участка площадью до 1 гектара на территории девяти субъектов Дальнего Востока.



Оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно, через интернет на сайте Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года – задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.



Для удобства граждан Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке сформировало портфель типовых решений, бизнес-планов, которые содержат структуру и порядок экономических расчетов. Достаточно лишь выбрать интересующее направление и адаптировать проект под конкретные природно-климатические условия, учесть особенности ведения бизнеса в том или ином регионе. Кроме того, получателям «дальневосточных гектаров» доступны меры государственной поддержки – это субсидии, стимулирующие животноводство в личных подсобных хозяйствах, гранты на поддержку создания хозяйств населения, грант «Начинающий фермер», предоставление льготы на древесину для ИЖС, субсидий на поддержку малых форм хозяйствования и др. Ознакомиться с полным перечнем мер поддержки можно на сайте



Фото: egov-buryatia.ru В Бурятии с 1 августа от жителей республики поступило 2922 заявления на предоставление «дальневосточного гектара». Из них 983 заявления рассмотрены положительно (осуществлена регистрация договора безвозмездного пользования и государственный кадастровый учет, т.д.). Еще 330 находятся на рассмотрении, сообщили в пресс-службе правительства республики.По 668 положительно рассмотренным заявлениям заключены договоры безвозмездного пользования, которые зарегистрированы в Росреестре. Еще 50 документов находятся на регистрации, 218 - на стадии подписания у заявителей. Оставшиеся - на стадии формировании договора.Наиболее востребованные земельные участки находятся в Кабанском районе, на земли которого подано более 300 заявлений. Чуть меньше – в Иволгинском, Тарбагатайском, Селенгинском, Прибайкальском районах и в границах Кяхты.Напомним, из действия программы «Дальневосточный гектар» исключена Центральная экологическая зона Байкала, заповедники, нацпарки и другие особо охраняемые природные территории. Правительством Бурятии дополнительно в зоны «НЕЛЬЗЯ» включены Северобайкальск, Улан-Удэ и двадцатикилометровая (буферная) зона вокруг него, территории сакральных объектов, зоны экономического благоприятствования и лечебно-оздоровительные местности.До 1 февраля следующего года право получать земельные участки на территории республики предоставлено только местным жителям. После - жителям всех субъектов Дальневосточного федерального округа. Третий этап программы, когда землю по программе «Дальневосточный гектар» в Бурятии смогут получить все граждане России, начнется 1 августа 2020 года. Этапность предусмотрена для того, чтобы жители региона первыми смогли подать заявления на землю, которую они любят и знают, где жили их предки.Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право гражданам России и участникам государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников на безвозмездное получение земельного участка площадью до 1 гектара на территории девяти субъектов Дальнего Востока.Оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно, через интернет на сайте Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года – задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.Для удобства граждан Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке сформировало портфель типовых решений, бизнес-планов, которые содержат структуру и порядок экономических расчетов. Достаточно лишь выбрать интересующее направление и адаптировать проект под конкретные природно-климатические условия, учесть особенности ведения бизнеса в том или ином регионе. Кроме того, получателям «дальневосточных гектаров» доступны меры государственной поддержки – это субсидии, стимулирующие животноводство в личных подсобных хозяйствах, гранты на поддержку создания хозяйств населения, грант «Начинающий фермер», предоставление льготы на древесину для ИЖС, субсидий на поддержку малых форм хозяйствования и др. Ознакомиться с полным перечнем мер поддержки можно на сайте АРЧК ДВ Фото: egov-buryatia.ru